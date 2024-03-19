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Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

Kocaelispor, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Başkan Engin Koyun'un istifasıyla sarsıldı. Yönetim, olağanüstü kongre kararı alırken, Recep Durul vekaleten başkan oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı! mask
Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!
Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!
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Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilgi yaşamasının ardından önemli bir dönemeçten geçiyor. Kulüp Başkanı Engin Koyun'un mağlubiyet sonrası görevi bırakma kararı alması, kulüpte yeni bir sayfa açılmasına neden oldu. Hodri Meydan taraftar grubunun sert tepkisi ve istifa taleplerinin ardından, yönetim kurulu önemli bir karar aldı: Kocaelispor olağanüstü kongreye gidiyor.

Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

Engin Koyun'dan veda: "Görevi bırakıyorum"

Kocaelispor'da yaşanan bu önemli gelişme, kulübün Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından hızla gelişti. Maçın kaybedilmesiyle birlikte, Engin Koyun istifa etme kararını duyurdu. Yönetim kurulu, Koyun'un bu kararını kabul ederek, kulübün geleceğine dair önemli adımlar attı.

Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

Yönetim kurulundan hızlı karar

Yapılan toplantıda, kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verildi. Bu süreçte, Recep Durul'un vekaleten yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceği açıklandı. Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Engin Koyun'a hizmetleri için teşekkür edilirken, Recep Durul'a yeni görevinde başarılar dilendi.

Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

Taraftar grubunun tepkisi

Hodri Meydan taraftar grubunun yoğun tepkisi ve istifa çağrıları, kulübün bu önemli kararı almasında etkili oldu. Kulüp yönetiminin hızlı bir şekilde toplanıp, olağanüstü kongre kararı alması, Kocaelispor'un geleceği adına umut verici bir adım olarak görülüyor.

Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

Özet ve ileriye dönük beklentiler

Kocaelispor'da Engin Koyun'un istifası ve ardından alınan olağanüstü kongre kararı, kulübün yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Yönetim kurulu ve taraftarların beklentileri doğrultusunda, bu yeni dönemin Kocaelispor için başarı ve yenilik getirmesi umuluyor.

Kocaelispor'da yönetim kurulu harekete geçti: Engin Koyun istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı!

# Medya

19 Mar 2024 - 00:10 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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