Türkiye milli takımlarının yeni forması görücüye çıktı: Satışa çıkış tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dünya devi spor giyim markası Nike, milli takımların yeni sezon formalarını büyük bir heyecanla tanıttı. İki kuruluşun 21 yıllık iş birliğinin bir ürünü olan bu yeni formalar, hem geçmişe saygı duruşunda bulunuyor hem de geleceğe ışık tutuyor.

1923 ruhu yeniden canlanıyor

Yapılan açıklamaya göre, iç saha formaları 1923 yılında Türkiye'nin ilk milli maçında giyilen efsane formadan ilham alınarak tasarlandı. Formanın ön kısmını süsleyen dikkat çekici kırmızı bant ve eğimli üst kısmı, sporculara yüz yıl öncesinin gururunu bugün de taşıma misyonu yüklüyor. Ayrıca özel baskıları ile göz dolduran formalar, milli takımın zengin tarihini ve kültürünü yansıtıyor.

Kırmızı tonu ve arma detayıyla dikkat çeker

Deplasman formalarının kırmızı tonu, Türk bayrağının Al Sancak'ına olan sadakati simgeliyor. Kalp bölgesindeki arma, milli gururu ve birliği ön plana çıkarırken, formanın arka kısmındaki "Türkiye" yazısı genç sporculara ilham veriyor ve milli takım ruhunu güçlendiriyor.

Sıfır karbon, sıfır atık

Nike'ın çevreye duyarlı yaklaşımı bu formalarla bir kez daha öne çıkıyor. Şimdiye kadar üretilen en sürdürülebilir forma olma özelliği taşıyan bu yeni seri, sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğunda önemli bir adım olarak görülüyor. Nike ve TFF, bu formalarla çevre bilincine dikkat çekiyor ve yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Yeni milli formalar ne zaman çıkacak?

21 Mart itibarıyla TFF'nin E-Shop sayfasında satışa çıkacak olan formalar, yurt dışında yaşayan Türk taraftarların da ay-yıldızlıları desteklemesi için 11TeamSports üzerinden temin edilebilecek. Bu formalarla taraftarlar, milli takımlarına olan desteğini gösterirken aynı zamanda çevreye duyarlı bir tutum sergileyecek.