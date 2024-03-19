Bolu vefat edenler.. 19 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HÜSEYİN GÜLMEZ
Kındıra köyü halkından, Akpınar mahallesi eşrafından, Ezgi GÜLMEZ ve Serpil ÖZDEMİR’in babaları, Kadir ÖZDEMİR’in kayınpederi, Naciye GÜLMEZ’in eşi, belediyeden emekli;
Cenazesi bugün Akmanlar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.
HAYDAR AYAZ
Mudurnu ilçesi Karacakaya mahallesi halkından, İsmail AYAZ’ın oğlu, Engin AYAZ ve Ayşe ALTIN’ın babaları, Mehmet, İbrahim, Muhittin ve Menderes’in amcaları, emekli polis memuru;
Cenazesi bugün Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacakaya mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 11:45’de Mudurnu yezahanesi önünden araç kaldırılacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.