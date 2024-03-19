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Bolu vefat edenler.. 19 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 19 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 19 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HÜSEYİN GÜLMEZ

Kındıra köyü halkından, Akpınar mahallesi eşrafından, Ezgi GÜLMEZ ve Serpil ÖZDEMİR’in babaları, Kadir ÖZDEMİR’in kayınpederi, Naciye GÜLMEZ’in eşi, belediyeden emekli;

Cenazesi bugün Akmanlar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

HAYDAR AYAZ

Mudurnu ilçesi Karacakaya mahallesi halkından, İsmail AYAZ’ın oğlu, Engin AYAZ ve Ayşe ALTIN’ın babaları, Mehmet, İbrahim, Muhittin ve Menderes’in amcaları, emekli polis memuru;

Cenazesi bugün Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacakaya mahalle mezarlığına defnedilecektir.

Cenaze için saat 11:45’de Mudurnu yezahanesi önünden araç kaldırılacaktır.
# emekli, araç, mudurnu, polis

19 Mar 2024 - 09:13 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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