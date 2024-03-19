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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 19 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 Mart OLAN İŞ İLANLARI

ÇAMLIBEL GRUP İNŞAAT TURİZM GIDA HAYVANCILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İnşaat Mühendisi

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı - ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı - KAYATÜRKLER TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ambar/Depo Görevlisi - YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

İngilizce Öğretmeni - BOLU AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ