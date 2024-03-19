Tarihi zafer 109. Yılında anıldı

Çanakkale Ruhu Bolu'da Yaşatılıyor
Bolu Valiliği ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle gerçekleştirilen tören, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerin anısına saygı atışları yapıldı, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Şehitlerin Anısına Saygı
Törene, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların yanı sıra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı gibi önemli isimler katıldı. Toplumun tüm kesimleri, birlik ve beraberlik içinde şehitlerin aziz hatıralarını onurlandırdı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.