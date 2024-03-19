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Tarihi zafer 109. Yılında anıldı

Bolu'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Valilik, yerel yönetimler ve vatandaşlar bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Tarihi zafer 109. Yılında anıldı mask
Tarihi zafer 109. Yılında anıldı
Tarihi zafer 109. Yılında anıldı
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Çanakkale Ruhu Bolu'da Yaşatılıyor

Bolu Valiliği ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle gerçekleştirilen tören, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerin anısına saygı atışları yapıldı, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Tarihi zafer 109. Yılında anıldı

Şehitlerin Anısına Saygı

Törene, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların yanı sıra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı gibi önemli isimler katıldı. Toplumun tüm kesimleri, birlik ve beraberlik içinde şehitlerin aziz hatıralarını onurlandırdı.

Tarihi zafer 109. Yılında anıldı
Tarihi zafer 109. Yılında anıldı
Tarihi zafer 109. Yılında anıldı

# belediye, jandarma

19 Mar 2024 - 09:19 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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