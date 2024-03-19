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Su kaynaklı zehirlenme faciası! Yuva Köyü davası ikinci kez görüldü

Bolu'nun Yuva köyünde yaşanan ve bir kişinin ölümüne, 147 kişinin ise tedavi altına alınmasına neden olan su kaynaklı zehirlenme olayı, adalet arayışını sürdürüyor. 2022 yılında meydana gelen bu trajik olayın ardından, 5 sanık hakkında açılan dava Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez ele alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Su kaynaklı zehirlenme faciası! Yuva Köyü davası ikinci kez görüldü mask
Su kaynaklı zehirlenme faciası! Yuva Köyü davası ikinci kez görüldü
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Zehirlenme Olayının Ardından Gelen Adalet Mücadelesi

Olayın sorumluları olarak görülen İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E., ve iki hemşire hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı. Sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme karşısına çıktı.

Su kaynaklı zehirlenme faciası! Yuva Köyü davası ikinci kez görüldü

E. Coli Enfeksiyonu ve Hemolitik Üremik Sendrom: Zehirlenmenin Korkunç Yüzü

Zehirlenme vakaları, Eyüp Ertem'in E. Coli enfeksiyonundan kaynaklanan ölümüyle daha da trajik bir hal aldı. Hastalara konulan Hemolitik Üremik Sendrom tanısı, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Bilirkişi Raporu ve Adalet Arayışı

Zehirlenen ailelerin avukatı, mevcut bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ve tarafsızlık ilkesine aykırı bulunduğunu belirtti. Tavuk dışkısının zehirlenmenin muhtemel sebebi olarak gösterilmesine rağmen, bu konuda yeterli araştırma yapılmadığına dikkat çekildi.Su kaynaklı zehirlenme faciası! Yuva Köyü davası ikinci kez görüldü

Davanın Geleceği ve Adaletin Bekleyişi

Mahkeme, davanın genişletilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi. Yuva köyü sakinleri ve mağdurlar, adaletin yerini bulmasını umut ediyor.

19 Mar 2024 - 09:29 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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