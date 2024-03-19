- Asayiş

Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok

Düzce'nin trafik güvenliğini artırmak amacıyla, polis ekipleri Ramazan ayı boyunca sıkı denetimler gerçekleştirdi. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu denetimler, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok mask
Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok
Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok
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8 Bin Araçlık Büyük Denetim

11 Mart'ta başlayan Ramazan ayının ilk haftasında, Düzce genelinde toplam 8 bin 96 araç denetimden geçirildi. Bu kapsamlı denetimlerde, 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 diğer araç olmak üzere geniş bir yelpazede kontrol sağlandı. Denetlenen araçlar arasında kural ihlali tespit edilen bin 417 sürücüye, toplamda 671 bin 159 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok

Trafik Güvenliği Öncelikli Hedef

Düzce'de trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan bu denetimler, Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Denetimler sırasında 16 bin 587 kişinin sorgulandığı, 30 aranan şahsın gözaltına alındığı ve 110 aracın trafikten men edildiği belirtildi.Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok

Sonuçlar ve Önlemler

Düzce polisi, Ramazan ayında da trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerini artırarak sürdürecek. Bu denetimlerin amacı, trafik güvenliğini maksimize etmek ve kural ihlallerini minimize etmektir. Vatandaşların güvenli bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak üzere yapılan bu çalışmalar, kural ihlallerine karşı tolerans göstermeyecek şekilde devam edecek.Ramazan ayında kural ihlallerine geçit yok
# ramazan, düzce, araç, trafik

19 Mar 2024 - 09:35 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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