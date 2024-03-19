- Kültür-Sanat

Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel

Düzce Üniversitesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Fen Edebiyat, İlahiyat, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğiyle düzenlediği "Destansı Bir Zafer: Çanakkale" başlıklı panel ve konserle tarihi zaferi anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel mask
Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel
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Tarihe Saygı ve Şehitlere Rahmet

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Çanakkale Savaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Genç, tarihi zaferin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerle tarih bilincinin ve milli birlik duygusunun pekiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel

Müzik ve Tarih Bir Arada

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel liderliğindeki konser, Çanakkale Türküsü başta olmak üzere, günün anlamına uygun eserlerle katılımcıları duygusal bir yolculuğa çıkardı. Müzik, tarihi zaferin ruhunu yansıtan bir araç olarak kullanıldı.

Panelde Çanakkale Ruhu Vurgusu

Panelde, Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir varoluş ve diriliş destanı olduğu mesajı güçlü bir şekilde verildi. İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Görgülü, zaferin iman ve şehitlik duygusuyla iç içe olduğunu anlattı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Dr. Filiz Tapan ise Çanakkale Cephesi'nde yer alan kadın kahramanlarına dikkat çekti.

Kıbrıs Gazisi'nden Duygusal Paylaşım

Programın son konuşmacısı Kıbrıs Gazisi Bahattin Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını ve hissettiklerini anlatarak, Anadolu'nun zor coğrafyasının ağır bedeller gerektirdiğini, ancak bu bedellerin birlik ve çalışkanlıkla aşılabileceğini vurguladı.Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel

# araç, tarih

19 Mar 2024 - 09:39 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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