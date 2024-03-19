Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılına özel anma ve panel

Tarihe Saygı ve Şehitlere Rahmet

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Çanakkale Savaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Genç, tarihi zaferin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerle tarih bilincinin ve milli birlik duygusunun pekiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Müzik ve Tarih Bir Arada

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel liderliğindeki konser, Çanakkale Türküsü başta olmak üzere, günün anlamına uygun eserlerle katılımcıları duygusal bir yolculuğa çıkardı. Müzik, tarihi zaferin ruhunu yansıtan bir araç olarak kullanıldı.

Panelde Çanakkale Ruhu Vurgusu

Panelde, Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir varoluş ve diriliş destanı olduğu mesajı güçlü bir şekilde verildi. İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Görgülü, zaferin iman ve şehitlik duygusuyla iç içe olduğunu anlattı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Dr. Filiz Tapan ise Çanakkale Cephesi'nde yer alan kadın kahramanlarına dikkat çekti.

Kıbrıs Gazisi'nden Duygusal Paylaşım

Programın son konuşmacısı Kıbrıs Gazisi Bahattin Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını ve hissettiklerini anlatarak, Anadolu'nun zor coğrafyasının ağır bedeller gerektirdiğini, ancak bu bedellerin birlik ve çalışkanlıkla aşılabileceğini vurguladı.