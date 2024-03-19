Ne var bu Hamzabey Köyü’nde? Adaylar hep oradan çıkıyor…

Yeniçağa'da seçim tartışmaları alevleniyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 2024 Yerel Seçimleri öncesi, Hamzabey Köyü'nden gelen adayların ağırlığı, ilçe genelinde ciddi tartışmalara yol açtı. İl Genel Meclisi üyesi adayları İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi'nin aynı köyden olması, yerel halk arasında torpil iddialarını gündeme getirdi.

Hamzabey Köyü'nden adaylar neden öne çıkıyor?

Yeniçağa ilçesinde, Hamzabey Köyü'nden gelen adayların siyasi sahnede öne çıkması, ilçe sakinleri tarafından merak konusu haline geldi. İki adayın da köy nüfusuna kayıtlı olması, parti içi ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

AK Parti'nin aday tercihleri eleştiriliyor

AK Parti'nin Yeniçağa'da İl Genel Meclisi için Hamzabey Köyü'nden iki aday göstermesi, ilçede bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Bu durum, diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarda kırgınlık yaratırken, parti içi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yeniçağa'da siyasi rekabet kızışıyor

Hamzabey Köyü'nün siyasi arenada torpilli olması iddiası, Yeniçağa'da yeni bir siyasi rekabet alanı oluşturdu. İl Genel Meclisi adaylarının yine bu köyden seçilmesi, yerel siyasette dengeleri sorgulatıyor.

Vatandaşların tepkisi ve aday seçimleri

İl Genel Meclisi adayları İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi'nin Hamzabey Köyü'nden olması, ilçe sakinleri arasında geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Adayların kökeni ve siyasi geçmişleri, seçim tercihlerinin adil olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Yeniçağa'da seçim dinamikleri ve Hamzabey Köyü

Yeniçağa'da, Hamzabey Köyü'nden gelen adayların durumu, ilçe siyasetindeki beklentileri ve dengeleri şekillendiriyor. Seçim sonuçlarının ilçenin geleceği üzerindeki etkileri, Hamzabey Köyü'nün siyasi ağırlığıyla yakından ilişkili olacak gibi görünüyor.