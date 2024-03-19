Üniversite öğrencileri kar peşinde! Yaylalarda Off-Road macerası

Karla Buluşma Noktası: Yaylalar

Kente kar yağışının olmaması, Düzce Üniversitesi öğrencilerini yaylalara yönlendirdi. Dümerang topluluğunun öncülüğünde, 5 hafta boyunca sürecek etkinlikler dizisi planlandı. İlk iki haftasında büyük ilgi gören bu etkinliklerde, 30 Off-Road aracı ile öğrenciler yaylalara taşındı. Karın keyfini çıkaran öğrenciler, aynı zamanda Off-road heyecanı yaşadı.

Düzce'nin Yaylaları Öğrencilerle Canlanıyor

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu Sekreteri Ömer Faruk Taşkın, etkinliklerin amacının Düzce'nin yaylalarını öğrencilere tanıtmak olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek kar safarileri, Ramazan bayramına kadar her hafta sonu devam edecek. Etkinlikler, drone ile havadan da kaydedilerek, Düzce'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Etkinliklerin Geleceği

Bu etkinlikler, öğrenciler arasında büyük bir coşku yaratırken, Düzce'nin yaylalarının tanıtımına önemli bir katkı sunuyor. Hem eğlenceli hem de eğitici bu projenin, gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin doğa ile iç içe olmalarını sağlayan bu tür etkinlikler, üniversite yaşamına farklı bir boyut katıyor.