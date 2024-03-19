- Asayiş

Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

Zonguldak Ereğli'de, 19 Kasım'da batan Kafkametler gemisinin 7 kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları 121. gününde. Fırtına, denizcilik felaketleri, umut ve mücadele.

İhlas Haber Ajansı
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Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor! mask
Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!
Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!
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Kayıp Denizcileri Arama Çabası: 121 Gün Sonra Hala Umut Var

Kafkametler'in sulara gömülüşünden bu yana 121 gün geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik başta olmak üzere birçok kurum, kayıp mürettebatı bulmak için Karadeniz'in derinliklerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Denizden ve kıyı bölgelerinden yürütülen bu zorlu çalışmalara dalgıçlar da destek veriyor. Ayrıca, Kafkametler'in enkazının kaldırılması için de çabalar devam ediyor.Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

İkinci Bir Felaket: Pallada'nın Parçalanması

Aynı gün içinde, Ereğli ilçesinde bir başka deniz felaketi daha yaşandı. Kamerun bayrağı taşıyan Pallada isimli kargo gemisi, şiddetli fırtına sebebiyle ikiye bölündü. Bu geminin enkazı, vinç yardımıyla kesilerek kamyonlara yükleniyor.

Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

Umut Işığını Kaybetmeyen Aileler ve Ekipler

Kafkametler'in mürettebatını arama çalışmaları, 121 gün sonra bile olsa, umut ışığını kaybetmeyen aileler ve arama kurtarma ekipleri için devam ediyor.

Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

# destek, deniz, karadeniz

19 Mar 2024 - 09:48 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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