Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

Kayıp Denizcileri Arama Çabası: 121 Gün Sonra Hala Umut Var
Kafkametler'in sulara gömülüşünden bu yana 121 gün geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik başta olmak üzere birçok kurum, kayıp mürettebatı bulmak için Karadeniz'in derinliklerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Denizden ve kıyı bölgelerinden yürütülen bu zorlu çalışmalara dalgıçlar da destek veriyor. Ayrıca, Kafkametler'in enkazının kaldırılması için de çabalar devam ediyor.
İkinci Bir Felaket: Pallada'nın Parçalanması
Aynı gün içinde, Ereğli ilçesinde bir başka deniz felaketi daha yaşandı. Kamerun bayrağı taşıyan Pallada isimli kargo gemisi, şiddetli fırtına sebebiyle ikiye bölündü. Bu geminin enkazı, vinç yardımıyla kesilerek kamyonlara yükleniyor.
Umut Işığını Kaybetmeyen Aileler ve Ekipler
Kafkametler'in mürettebatını arama çalışmaları, 121 gün sonra bile olsa, umut ışığını kaybetmeyen aileler ve arama kurtarma ekipleri için devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.