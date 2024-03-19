Kafkametler'in mürettebatı için umutlar tükenmiyor!

Kayıp Denizcileri Arama Çabası: 121 Gün Sonra Hala Umut Var

Kafkametler'in sulara gömülüşünden bu yana 121 gün geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik başta olmak üzere birçok kurum, kayıp mürettebatı bulmak için Karadeniz'in derinliklerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Denizden ve kıyı bölgelerinden yürütülen bu zorlu çalışmalara dalgıçlar da destek veriyor. Ayrıca, Kafkametler'in enkazının kaldırılması için de çabalar devam ediyor.

İkinci Bir Felaket: Pallada'nın Parçalanması

Aynı gün içinde, Ereğli ilçesinde bir başka deniz felaketi daha yaşandı. Kamerun bayrağı taşıyan Pallada isimli kargo gemisi, şiddetli fırtına sebebiyle ikiye bölündü. Bu geminin enkazı, vinç yardımıyla kesilerek kamyonlara yükleniyor.

Umut Işığını Kaybetmeyen Aileler ve Ekipler

Kafkametler'in mürettebatını arama çalışmaları, 121 gün sonra bile olsa, umut ışığını kaybetmeyen aileler ve arama kurtarma ekipleri için devam ediyor.