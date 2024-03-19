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Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!

Yusuf Şimşek, Bandırmaspor ile prensip anlaşmasına varıyor. Deneyimli teknik direktör, Trendyol 1. Lig ekiplerinden biri olan Bandırmaspor'un yeni hocası olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu! mask
Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!
Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!
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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek, Trendyol 1. Lig'e damga vuracak bir transferle gündeme oturuyor. Kısa süre önce Altay'daki görevinden ayrılan Şimşek, şimdi de Bandırmaspor'un radarında. Bandırmaspor, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından Şimşek ile prensip anlaşmasına varmak üzere olduğu iddia ediliyor.

Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!

Bandırma'da heyecanlı bekleyiş

Bandırmaspor yönetimi ve Yusuf Şimşek arasındaki son görüşmelerin olumlu geçtiği, tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde Bandırma'ya gelerek takımın başına geçeceği konuşuluyor. Futbol dünyasında tecrübesi ve başarılarıyla tanınan Şimşek, Bandırmaspor'un yeni sezon hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!

Yusuf Şimşek'in renkli kariyer yolu

48 yaşındaki Şimşek, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de önemli başarılar elde etti. Kariyerine Karşıyaka'da başlayan Şimşek, daha sonra Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor ve Çorlu 1947 gibi takımlarda görev aldı. Altay ile bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Şimşek, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!

Bandırmaspor'un hedefleri ve Yusuf Şimşek

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü olarak Yusuf Şimşek'i seçmesi, takımın lige yeni bir soluk getirme ve üst sıraları zorlama hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Şimşek'in deneyimi ve futbol anlayışı, Bandırmaspor'un gelecek sezonlardaki başarısında önemli bir faktör olacak.

Altay’dan ayrıldı: Bandırmaspor’un yeni teknik direktörü oldu!

# spor, iddia

19 Mar 2024 - 09:46 Balikesir/ Bandirma- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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