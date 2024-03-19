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Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de Giresunspor'u 6-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Sarı-yeşilli ekip, ligdeki konumunu güçlendirdi ve milli araya moralli girdi.

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Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu
Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu
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Trendyol 1. Lig'in heyecanı devam ederken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 27. haftada deplasmanda Bitexen Giresunspor'a karşı muhteşem bir futbol sergiledi. Sarı-yeşilli ekip, üç maçlık galibiyet hasretine son vererek rakibini 6-0 gibi büyük bir farkla mağlup etti. Bu zafer, takımın moralini ve ligdeki konumunu güçlendirirken, alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım oldu.

Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

Şanlıurfaspor'un gol şovu

Şanlıurfaspor, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu. 15. dakikada Amar Begic'in açılış golüyle başlayan gol yağmuru, Yusuf Emre Gültekin, Marco Paixao, Emanuel Dening ve Mehmet Yiğit'in katkılarıyla devam etti. Marco Paixao'nun maçta kaydettiği iki gol, onun bu sezonki performansının da bir göstergesi oldu. Bu maçla birlikte sarı-yeşilli ekip, sezonda ilk kez bir maçta altı gol atma başarısı gösterdi.

Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

Ligdeki durum ve gelecek planları

Bu kritik galibiyet, Şanlıurfaspor'un ligdeki durumunu olumlu yönde etkiledi. Takım, şu anda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle toplamda 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Futbolda milli araya moralli giren Şanlıurfa temsilcisi, 28. haftada kendi evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bu maç, ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

Sarı-yeşilli ekip zirveye göz kırpıyor

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor için Giresunspor karşılaşması, sezondaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Takımın bu farklı galibiyeti, hem taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşattı hem de ligdeki diğer takımlara güçlü bir mesaj gönderdi.

 

Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

 

 

 

 

# giresunspor

19 Mar 2024 - 09:57 Şanliurfa- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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