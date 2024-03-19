Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti son buldu

Trendyol 1. Lig'in heyecanı devam ederken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 27. haftada deplasmanda Bitexen Giresunspor'a karşı muhteşem bir futbol sergiledi. Sarı-yeşilli ekip, üç maçlık galibiyet hasretine son vererek rakibini 6-0 gibi büyük bir farkla mağlup etti. Bu zafer, takımın moralini ve ligdeki konumunu güçlendirirken, alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım oldu.

Şanlıurfaspor'un gol şovu

Şanlıurfaspor, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu. 15. dakikada Amar Begic'in açılış golüyle başlayan gol yağmuru, Yusuf Emre Gültekin, Marco Paixao, Emanuel Dening ve Mehmet Yiğit'in katkılarıyla devam etti. Marco Paixao'nun maçta kaydettiği iki gol, onun bu sezonki performansının da bir göstergesi oldu. Bu maçla birlikte sarı-yeşilli ekip, sezonda ilk kez bir maçta altı gol atma başarısı gösterdi.

Ligdeki durum ve gelecek planları

Bu kritik galibiyet, Şanlıurfaspor'un ligdeki durumunu olumlu yönde etkiledi. Takım, şu anda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle toplamda 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Futbolda milli araya moralli giren Şanlıurfa temsilcisi, 28. haftada kendi evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bu maç, ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Sarı-yeşilli ekip zirveye göz kırpıyor

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor için Giresunspor karşılaşması, sezondaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Takımın bu farklı galibiyeti, hem taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşattı hem de ligdeki diğer takımlara güçlü bir mesaj gönderdi.