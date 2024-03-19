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Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama

Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi'nde beklenen 7.2 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem hakkında kritik uyarılarda bulundu. İstanbul ve çevre illeri için büyük yıkım riski taşıyan bu deprem, Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyor dedi.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama mask
Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama
Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama
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Şengör’ün bu açıklamasını destekleyen bir açıklamada dün yer bilimci ünlü Profesör naci Görür’den gelmişti. Görür açıklamasında, “en geç altı yıl içinde 7,6’ya varan büyüklükte bir deprem olacak. Uzatmaları oynuyoruz. Zamanın kıymetini bilelim” demişti.

Marmara Bölgesi'nde Beklenen Deprem Alarmı

Marmara Bölgesi, bilim insanlarının ardı ardına yaptığı uyarılarla gündemde. Özellikle Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme ilişkin yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Şengör, olası bir depremin 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde olabileceğini belirtiyor, bu durumun İstanbul ve çevresi için ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama

Depremin Potansiyel Etkileri ve Riskler

Prof. Dr. Şengör, beklenen depremin, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinde de büyük yıkımlara yol açabileceğini ifade ediyor. Silivri'den başlayıp İzmit'e doğru ilerleyebilecek bir kırılmanın ardından Tekirdağ yönüne devam edebilecek bir kolun da kırılmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Bu senaryo, Marmara Bölgesi için çift deprem riskini gündeme getiriyor.

Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama

İstanbul'un Stratejik Önemi ve Nüfus Sorunu

Şengör, İstanbul'un tarihi ve stratejik önemine de dikkat çekerek, şehrin geçmişte yaşadığı önemli olayları hatırlatıyor. İstanbul'un Latinler tarafından yağmalandığı 1204 olayını örnek vererek, şehrin tarihi boyunca önemli bir merkez olduğunu vurguluyor. Ayrıca, İstanbul'un hızla artan nüfusunun getirdiği sorunlara ve bu durumun şehrin altyapısına olan etkilerine işaret ediyor.Ünlü deprem bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr.Naci Görür’den ortak açıklama

Uzmanlardan Çağrı: Hazırlıklı Olun

Prof. Dr. Celal Şengör'ün uyarıları, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul ve çevre illeri için yapılan bu uyarılar, yerel yönetimleri ve vatandaşları olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bu kritik dönemde, alınacak önlemler ve yapılacak hazırlıklar büyük önem taşıyor.

# türkiye, istanbul

19 Mar 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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