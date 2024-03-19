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20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! Mon Amour losyonundan Bioblas şampuanına, Molfix bebek bezlerinden Duru banyo sabununa kadar birçok üründe inanılmaz fiyatlar. İşte ŞOK'un Çarşamba fırsatları ve indirimli ürünlerin tam listesi.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri mask
20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri
20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri
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ŞOK marketlerinde 20 Mart 2024 Çarşamba günü için özel indirimler ve fırsatlar sizi bekliyor. Bu hafta, günlük ihtiyaçlarınızdan özel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. İşte detaylar:

Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünleri

Mon Amour Losyon Zeytinyağlı: Şimdi sadece 33.90 TL

Bioblas Sarımsak Şampuanı: Özel fiyatıyla 76.90 TL

Duru Fresh Banyo Sabunu: Temizlik ve ferahlık için 69.90 TL

Duru Fresh Banyo Sabunu: 69.90 TL

6'lı Süper Maylo Mini Kağıt Havlu: 39.90 TL

32'lı Süper Maylo Tuvalet Kağıdı: 169 TL

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Beyaz Eşya ev aletleri

Samsung 11 kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.199 TL

Lambert Yoğuşmalı Kombi 18.299 TL

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

86'lı Molfix Pure&Soft: Bebeğinizin konforu için 249 TL

Mon Amour Losyon Zeytinyağlı: 33.90 TL

Bioblas Sarımsak Şampuanı: 76.90 TL

86'lı Molfix Pure&Soft: 249 TL

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Ev Temizlik Ürünleri

6'lı Süper Maylo Mini Kağıt Havlu 39.90 TL

32'lı Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 169 TL

80'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL

2.7 L Perwoll Sıvı Deterjan 60 TL Kazan

4.5 kg Omo Active Fresh 50 TL Kazan

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Ev mobilyaları

Katlanır Masa 499 TL

Desen Masa 1.199 TL

Koltuk 699 TL

Katlanır Koltuk 469 TL

Plastik Kollu Sandalye 279 TL

4+1 Merdiven 599 TL

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Gıda maddeleri

3 kg İçim Yarım Yağlı Yoğurt 96.50 TL

1000 g İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 154.50 TL

2 kg Piyale Un 31 TL

1 kg Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 37.50 TL

500 g Filiz Makarna Çeşitleri 14.75 TL

2 kg Piyale Tam Buğday Unu 60 TL Kazan

20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

Bu hafta Bolu ŞOK marketlerindeki indirimleri kaçırmayın ve evinizin ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla tamamlayın. Stoklar sınırlı olduğundan, fırsat ürünlerini kaçırmamak için erken davranın!20 Mart 2024'te Bolu ŞOK marketlerinde büyük indirim! haftanın kaçırılmayacak ürünleri

 

19 Mar 2024 - 12:00 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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