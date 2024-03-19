- Gündem

Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle

Düzce Üniversitesi, Ormancılık Haftası kapsamında, geleceğe nefes olacak bir etkinliğe imza attı. Üniversitenin Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, katılımcıları ve izleyicileri doğa sevgisiyle buluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle mask
Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle
Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yeşilin Gücü Adına: Fidanlar Toprakla Buluşuyor

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'un liderliğinde, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kamile Tırak Hızal gibi isimlerin de aralarında bulunduğu etkinlikte, katılımcılar doğa için el birliğiyle fidan dikti.

Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle

Doğa Sevgisi ve Farkındalık

Doç. Dr. Yılmaz Türk, Ormancılık Haftası boyunca sergi, panel ve konferans gibi çeşitli etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Mühendisliği bölümlerinin birçok ders ve çalışmasının bu botanik bahçesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu tür etkinliklerle doğa sevgisi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Prof. Dr. Necmi Aksoy'un "Dünyayı ağaç kurtaracak" sözleriyle etkinliğin önemi bir kez daha altı çizildi.Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle

Bu özel etkinlik, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin doğaya olan bağlılığını ve çevre bilincini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Ormancılık Haftası'nda gerçekleştirilen fidan dikimi, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma arzusunu yansıtıyor.Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle

# doğa, düzce, üretim, orman

19 Mar 2024 - 10:08 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL