Ormancılık Haftası'nda Düzce Üniversitesi'nden yeşil hamle

Yeşilin Gücü Adına: Fidanlar Toprakla Buluşuyor

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'un liderliğinde, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kamile Tırak Hızal gibi isimlerin de aralarında bulunduğu etkinlikte, katılımcılar doğa için el birliğiyle fidan dikti.

Doğa Sevgisi ve Farkındalık

Doç. Dr. Yılmaz Türk, Ormancılık Haftası boyunca sergi, panel ve konferans gibi çeşitli etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Mühendisliği bölümlerinin birçok ders ve çalışmasının bu botanik bahçesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu tür etkinliklerle doğa sevgisi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Prof. Dr. Necmi Aksoy'un "Dünyayı ağaç kurtaracak" sözleriyle etkinliğin önemi bir kez daha altı çizildi.

Bu özel etkinlik, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin doğaya olan bağlılığını ve çevre bilincini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Ormancılık Haftası'nda gerçekleştirilen fidan dikimi, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma arzusunu yansıtıyor.