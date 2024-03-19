- Kültür-Sanat

Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı

Çanakkale Savaşı kahramanlarına vefa: Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 120 öğrenci ve öğretmenini cepheye gönderdiği için 3 dönem mezun verememiş, şimdi anlamlı bir sergi açtı.

İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı
Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı
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Milli Mücadele Ruhunu Canlandıran Sergi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun katılımıyla açılan sergi, öğrencilerin 3 ay boyunca hazırladığı seramik eserleri içeriyor. 20 öğrencinin 20 eserle katıldığı sergide, Çanakkale Savaşı'nın ve şehitlerin anısına duyulan saygı sergileniyor. Resim Öğretmeni Özlem Günsal, projenin Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Çanakkale'ye giden "onbeşlilerimize" bir vefa borcu olarak tasarlandığını belirtti.

Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı

Öğrencilerden Duygusal Katkılar

sınıf öğrencisi Ömercan Tekşen ve 9. sınıf öğrencisi Nuran Yücesağ gibi gençler, sergiye kendi eserleriyle katkıda bulunarak Çanakkale Zaferi'nin önemini ve duygusunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti. Öğrenciler, savaşın acılarına rağmen insani değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı

Bu özel sergi, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarını anma ve milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarma çabasının bir simgesi olarak dikkat çekiyor. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin bu anlamlı etkinliği, tarihi sorumluluk ve milli birlik duygusunu pekiştiriyor.Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı

# belediye

19 Mar 2024 - 10:13 Kastamonu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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