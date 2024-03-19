Çanakkale kahramanlarına sanatla saygı

Milli Mücadele Ruhunu Canlandıran Sergi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun katılımıyla açılan sergi, öğrencilerin 3 ay boyunca hazırladığı seramik eserleri içeriyor. 20 öğrencinin 20 eserle katıldığı sergide, Çanakkale Savaşı'nın ve şehitlerin anısına duyulan saygı sergileniyor. Resim Öğretmeni Özlem Günsal, projenin Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Çanakkale'ye giden "onbeşlilerimize" bir vefa borcu olarak tasarlandığını belirtti.

Öğrencilerden Duygusal Katkılar

sınıf öğrencisi Ömercan Tekşen ve 9. sınıf öğrencisi Nuran Yücesağ gibi gençler, sergiye kendi eserleriyle katkıda bulunarak Çanakkale Zaferi'nin önemini ve duygusunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti. Öğrenciler, savaşın acılarına rağmen insani değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Bu özel sergi, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarını anma ve milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarma çabasının bir simgesi olarak dikkat çekiyor. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin bu anlamlı etkinliği, tarihi sorumluluk ve milli birlik duygusunu pekiştiriyor.