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Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

2024 Ramazan ayının ilk haftasında Bolu'da, iftar sonrası aşırı yeme sonucu mide, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları yaşayan 7 bin 600 vatandaş acil servislere başvurdu. Sağlık uzmanları, dengeli beslenme ve ölçülü iftarın önemine dikkat çekiyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu mask
Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu
Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu
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Bolu'da iftar sonrası sağlık alarmı

Ramazan'ın maneviyatı içinde 14 saatlik oruç tutan Bolu halkı, iftar sofralarında kontrolü kaybetti. Sonuç olarak, 7.600 vatandaş mide ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle acil servislerin yolunu tuttu.

Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

Acil servislerde yoğunluk pik yaptı

Bolu genelinde, özellikle iftar sonrası saatlerde acil servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük bir kısmı mide rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve şeker düzensizlikleri şikayetiyle hastanelere akın etti.Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

Merkez ve ilçelerde benzer durum

Bolu Merkez'de 5 bin 800, ilçelerde ise bin 800 olmak üzere toplamda 7 bin 600 kişi sağlık sorunları nedeniyle acil servislere başvurdu. Sağlık ekipleri, artan vakalara müdahale etmek için yoğun bir çaba harcadı.Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

Sağlık uzmanlarından önemli uyarılar

Yaşanan bu durum üzerine sağlık uzmanları, oruç tutan vatandaşlara iftarda aşırıya kaçmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

Dengeli beslenme çağrısı

Bolu'da iftar sonrası yaşanan sağlık sorunları, Ramazan ayında dengeli beslenmenin ve ölçülü iftar yapmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlara, iftar ve sahurda dengeli beslenme ve doktor tavsiyelerine uymaları önerildi.Bolu'da 1 haftada 7 bin 600 kişi acile koştu

Bolu'da sağlık bilinci artıyor

Bu olaylar, Bolu'da sağlık bilincinin artmasına ve Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesine neden oldu. Vatandaşlar, gelecek Ramazan ayında benzer sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için daha bilinçli davranmayı hedefliyor.

# ramazan

19 Mar 2024 - 13:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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