- Asayiş

Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı

Kastamonu Cide'de yaşlı adam, veranda yapımı sırasında merdivenden düşerek yaralandı. 65 yaşındaki Ergün B., acil ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Güvenlik ve sağlık bilinci vurgusu.

İhlas Haber Ajansı
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Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı mask
Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı
Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı
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Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ergün B.'ye ilk müdahaleyi yaparak onu Cide Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede yapılan ilk incelemeler sonucunda, yaşlı adamın vücudunda birden fazla kırık tespit edildi. Tedavi altına alınan Ergün B.'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı

Toplumda Güvenlik ve Sağlık Bilinci

Bu tür kazalar, özellikle yaşlı bireylerin günlük yaşam aktiviteleri sırasında karşılaşabileceği riskleri gözler önüne seriyor. Uzmanlar, ev ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasının yanı sıra, özellikle yaşlı bireylerin yüksek yerlere çıkarken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.Yaşlı adam merdivenden düşerek yaralandı
# tedavi

19 Mar 2024 - 10:18 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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