Bolu'nun su altyapısı yenileniyor

Bolu Belediyesi, şehrin su yönetim sistemini çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek amacıyla, Karaköy Mahallesi ile Yumrukaya Köyü arasındaki atıksu hattında kapsamlı bir yenileme projesine başlıyor. 3 Nisan 2024 tarihinde elektronik ortamda yapılacak ihale, bölgenin su ve kanalizasyon altyapısını modernize edecek. İşte projenin ayrıntıları ve ihale sürecine dair önemli bilgiler.

Yenileme çalışmasının kapsamı

Bu yenileme projesi, Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün öncülüğünde, geleneksel açık kazı yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek. Ø600 mm çapında olan mevcut atıksu hattı, toplamda 9 farklı iş kalemi kapsamında yeniden inşa edilecek. Proje, bölgenin atıksu yönetimini iyileştirerek, daha verimli bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

İhale sürecine genel bakış

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan bu proje, EKAP platformu üzerinden elektronik olarak ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirlenen yeterlilik kriterlerine uygun belgeleri ve teklifleri elektronik ortamda sunmaları gerekmekte.

Proje lokasyonu ve zaman çizelgesi

Yenileme çalışmaları, Bolu Merkez İlçe sınırları içinde, Karaköy Mahallesi'nden Yumrukaya Köyü'ne uzanan ve Büyüksu Çayı'nın paralelinde devam eden atıksu hattında yapılacak. Proje, yer tesliminden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İhale tarih ve yeri

İhale, 3 Nisan 2024 tarihinde, saat 11:30'da Bolu Belediye Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi'nde yapılacak. İhaleye dair tüm dokümanlar, EKAP üzerinden ücretsiz olarak incelenebilir ve indirilebilir.

Ekonomik ve teknik yeterlilik kriterleri

İhaleye katılım için isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliklerini, mesleki ve teknik yeterliliklerini belgelemeleri gerekiyor. İhalede, en avantajlı teklifin belirlenmesi tamamen fiyat esasına dayalı olacak.