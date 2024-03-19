Ziynet dolu çanta sahibine ulaştı!

Polis Teknolojiyi Kullanarak Kayıp Cüzdanı Buluyor

Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan ve içerisinde 4 bin 800 TL, 20 euro, değerli altın takılar ve 40 bin TL değerinde bir banka çeki bulunan cüzdan, sahibine ulaştırılmak üzere polis ekipleri tarafından incelendi. Cüzdanda herhangi bir kimlik kartı bulunmamasına rağmen, polis ekipleri modern teknolojileri kullanarak sahibini bulmak için hemen harekete geçti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Devrede

Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan bu incelemeler sonucunda, cüzdanın düşürüldüğü aracın plakası belirlendi. Bu plaka üzerinden yapılan araştırmalarla cüzdan sahibinin cep telefonu numarasına ulaşıldı ve iyi haber telefonla verildi.

Vatandaşın Polise Minnettarlığı

Cüzdanını teslim almak üzere polis merkezine gelen vatandaş, bulunan para ve ziynet eşyalarını görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Polis ekiplerine teşekkürlerini ileten vatandaş, yaşanan bu olayın toplumda güven duygusunu pekiştirdiğini belirtti.