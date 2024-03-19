Yeşil Elmas cep yakıyor…

Bolu'nun Göynük ilçesi ve Aydın arasındaki enginar serüveni, tarladan lüks sofralara uzanan fiyat yolculuğuyla dikkat çekiyor. 'Yeşil altın' olarak adlandırılan enginar, sağlık faydaları ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi, enginar üretimiyle dikkat çekerken, bu lezzetli sebzenin Türkiye genelindeki yüzde 42'lik ihtiyacı Aydın tarafından karşılanıyor. Tarladan tabağa uzanan enginarın fiyat serüveni, Boluluların sofralarından lüks restoranlara kadar uzanıyor.

Bolu Göynük'ten başlayan yolculuk

Göynük, Bolu'nun enginar üretiminde öne çıkan ilçelerinden biri. Yerel üreticilerin emekleriyle yetişen enginarlar, bölge halkının sofralarını süslüyor. Aydın ise, Türkiye'nin 'yeşil altın' olarak adlandırılan enginar ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

Enginar hasadı zamanı

Aydın'da, enginar hasadı başladı. Yaklaşık 6 bin 500 dönüm arazide yapılan ekimler sonucunda 8 bin ton enginar üretiliyor. 'Sakız enginarı' ve 'Bayrampaşa enginarı' çeşitleri, farklı hasat dönemleriyle dikkat çekiyor.

Fiyatların yükselişe geçtiği serüven

Enginarın fiyatı, tarladan başlayarak restoranlara kadar önemli bir artış gösteriyor. Göynük'te tarlada 20 TL olan enginar, pazarda 40-50 TL'ye, restoranlarda ise 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyat artışında aracıların rolü büyük.

Genç girişimciler anlatıyor

Özge Yüksel gibi Bolu ve Aydın'daki genç girişimciler, enginar üretiminin püf noktalarını paylaşıyor. 'İyi tarım' sertifikalı ve hormonsuz yetiştirilen enginarlar, lüks sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.

Enginarın faydaları

Enginar, karaciğer dostu bir sebze olarak öne çıkıyor. Hasat dönemiyle birlikte, enginarın sağlık faydaları yeniden gündeme geliyor. Yüksek besin değeriyle enginar, sofralarda özel bir yer tutuyor.

Enginarın fiyatındaki artış, üretimden tüketime kadar olan süreçte yaşanan değişimlerden kaynaklanıyor. Aracıların sayısının artması ve işlenme süreçleri, fiyat üzerinde etkili oluyor.