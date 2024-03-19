- Gündem

Yeşil Elmas cep yakıyor…

Bolu’nun ‘Yeşil Elmas’ı enginar ihtiyacını Göynük karşılarken Türkiye’nin yüzde 42’lik ihtiyacını Aydın karşılıyor. Boluluların çok sevdiği ve sofralarına sıkça koyduğu enginarın tarladan tabağa gelene kadar artan fiyatı ise cep yakıyor…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yeşil Elmas cep yakıyor… mask
Yeşil Elmas cep yakıyor…
Yeşil Elmas cep yakıyor…
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun Göynük ilçesi ve Aydın arasındaki enginar serüveni, tarladan lüks sofralara uzanan fiyat yolculuğuyla dikkat çekiyor. 'Yeşil altın' olarak adlandırılan enginar, sağlık faydaları ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Yeşil Elmas cep yakıyor…

Bolu'nun Göynük ilçesi, enginar üretimiyle dikkat çekerken, bu lezzetli sebzenin Türkiye genelindeki yüzde 42'lik ihtiyacı Aydın tarafından karşılanıyor. Tarladan tabağa uzanan enginarın fiyat serüveni, Boluluların sofralarından lüks restoranlara kadar uzanıyor.

Yeşil Elmas cep yakıyor…

Bolu Göynük'ten başlayan yolculuk

Göynük, Bolu'nun enginar üretiminde öne çıkan ilçelerinden biri. Yerel üreticilerin emekleriyle yetişen enginarlar, bölge halkının sofralarını süslüyor. Aydın ise, Türkiye'nin 'yeşil altın' olarak adlandırılan enginar ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.Yeşil Elmas cep yakıyor…

Enginar hasadı zamanı

Aydın'da, enginar hasadı başladı. Yaklaşık 6 bin 500 dönüm arazide yapılan ekimler sonucunda 8 bin ton enginar üretiliyor. 'Sakız enginarı' ve 'Bayrampaşa enginarı' çeşitleri, farklı hasat dönemleriyle dikkat çekiyor.Yeşil Elmas cep yakıyor…

Fiyatların yükselişe geçtiği serüven

Enginarın fiyatı, tarladan başlayarak restoranlara kadar önemli bir artış gösteriyor. Göynük'te tarlada 20 TL olan enginar, pazarda 40-50 TL'ye, restoranlarda ise 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyat artışında aracıların rolü büyük.

Genç girişimciler anlatıyor

Özge Yüksel gibi Bolu ve Aydın'daki genç girişimciler, enginar üretiminin püf noktalarını paylaşıyor. 'İyi tarım' sertifikalı ve hormonsuz yetiştirilen enginarlar, lüks sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.Yeşil Elmas cep yakıyor…

Enginarın faydaları

Enginar, karaciğer dostu bir sebze olarak öne çıkıyor. Hasat dönemiyle birlikte, enginarın sağlık faydaları yeniden gündeme geliyor. Yüksek besin değeriyle enginar, sofralarda özel bir yer tutuyor.

Enginarın fiyatındaki artış, üretimden tüketime kadar olan süreçte yaşanan değişimlerden kaynaklanıyor. Aracıların sayısının artması ve işlenme süreçleri, fiyat üzerinde etkili oluyor.

# türkiye

19 Mar 2024 - 15:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL