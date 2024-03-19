- Asayiş

Aranan şahıslar adaletin kollarında

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarla aranan şahıslar adalet önüne çıkarıldı. Kasten yaralama, kadına karşı basit yaralama, imar kirliliği ve yasa dışı bahis suçlarından aranan 5 şahıs, emniyet güçlerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Aranan şahıslar adaletin kollarında mask
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Operasyonun Detayları
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan ikisi, kasten yaralama suçundan ve toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmışken, bir diğeri kadına karşı işlenen basit yaralama suçundan 6 ay 6 gün hapis cezası almıştı. Ayrıca, imar kirliliğine neden olma ve yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme suçlarından aranan diğer şahıslar da operasyonlar kapsamında yakalandı.

Aranan şahıslar adaletin kollarında

Adaletin Sağlanması
Yakalanan şahıslardan üçü, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Bu gelişme, Sinop'ta suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılığını ve etkinliğini gösteriyor.

19 Mar 2024 - 10:26 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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