2024'te Karadeniz'in Kardelenleri Kar Beklerken Küresel Isınmanın Etkisini Yaşadı

Karadeniz'in Beyaz Misafirleri Karı Özledi

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bu kış mevsimi, beklenen kar yağışlarının eksikliğiyle geçti. Bu durum, sadece kuraklık tehlikesini artırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgenin doğal bitki örtüsü üzerinde de olumsuz etkiler yarattı. Özellikle Batı Karadeniz'de, her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte karın arasından başını çıkaran kardelen çiçekleri, bu yıl beyaz örtünün esintisini bile hissedemedi.

Küresel Isınma Kardelenlerin Baharını Bozdu

Yöre sakinleri, kardelen çiçeklerinin açmasıyla baharın müjdesini verdiklerini her zaman büyük bir sevinçle karşılarlar. Ancak bu yıl, Ercan Eftelioğlu gibi bölge halkı, kardelenlerin kar olmadan açmak zorunda kalmasının üzüntüsünü yaşıyor. Eftelioğlu, "Bu yıl kardelenler, karın yokluğunda açmak zorunda kaldı. Küresel ısınmanın etkilerini bölgemizde de görmeye başladık," diye belirtiyor.

Tarihin En Az Kar Yağışlı Kışı

Doğa gezginleri de bu yılın, bölge için oldukça kurak geçtiğini ve beklenen kar yağışlarının gerçekleşmediğini ifade ediyor. Altan Eftelioğlu, şehrin yüksek kesimlerindeki bitki çeşitliliğinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ve kardelen çiçeklerinin beyaz örtü olmadan açtığını vurguluyor.

Kardelen Çiçeklerini Koparmanın Ağır Bedeli

Karadeniz bölgesinin endemik türlerinden biri olan ve koruma altında bulunan kardelen çiçeklerini koparmanın cezası, 2024 yılı itibarıyla 387 bin 142 TL olarak belirlendi. Bu, bölgenin doğal güzelliklerine verilen önemin bir göstergesi olarak, doğa koruma bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Bu yıl karın yüzünü göstermemesi, kardelen çiçeklerinin zorlu koşullar altında da olsa yaşam mücadelesini sürdürdüğünü ve küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini gözler önüne seriyor.