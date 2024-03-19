19 Mar 2024 - 17:00- Yaşam G:

Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?

Bolu'nun gizli lezzet hazinesi, Bolu Beyi Tatlısı artık mutfaklarınıza konuk oluyor! Bu eşsiz ve pratik tarifle, her lokmada Bolu'nun tarihini ve kültürünü tadın. Adım adım Bolu Beyi Tatlısı yapımı için gereken malzemeler ve hazırlık süreci haberimizde…

Elif Sarıhan
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Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi? mask
Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?
Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?
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Bolu'nun lezzet mirası

Bolu'nun tarihi dokusunu ve kültürel zenginliğini yansıtan, tatlı severlerin yeni favorisi Bolu Beyi Tatlısı, pratikliği ve eşsiz lezzetiyle ön plana çıkıyor. Bu özel tatlı, Bolu'nun geleneksel tatlarını sofralarınıza taşıyarak, her lokmada unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?

Neler lazım?

Bolu Beyi Tatlısı'nı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 çorba kaşığı margarin

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

4 adet yumurtaBolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?

Kreması için 3 su bardağı süt

Kreması için 4 çorba kaşığı un

Kreması için 1 su bardağı toz şeker

Kreması için 1 adet yumurta sarısı

Kreması için 1 paket vanilyaBolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?

Hamurun Hazırlanışı

Su, margarin, bir tutam tuz ve biraz toz şekeri kaynatın.

Kaynayan karışıma unu ekleyip sürekli karıştırın.

Soğuyan hamura yumurtaları ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Pişirme Aşaması

Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili tepsiye sıkın ve 170 derecede pişirin.Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi?

Krema Nasıl Hazırlanır?

Süt, un, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin.

Kıvam alan kremayı ocaktan alın.

Tatlıyı Finalize Edin

Soğuyan hamurları ikiye bölün, içlerine krema doldurun. Çikolata ve meyvelerle süsleyin.

Bolu Beyi Tatlısı'nın Sunumu

Bolu Beyi Tatlısı, profiterole benzer görünümüyle fark yaratırken, Bolu'nun lezzet mirasını yansıtan eşsiz bir tat sunar. Bu pratik ve lezzetli tatlı, özel günlerinizde veya keyifli bir çay saatinde sunabileceğiniz mükemmel bir alternatif olacaktır. Hazırlaması keyifli, tadı damağınızda kalacak Bolu Beyi Tatlısı ile tatlı sofralarınızı zenginleştirin. Afiyet olsun!

19 Mar 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Yaşam

Mahreç  Elif Sarıhan

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