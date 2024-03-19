Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Bolu'nun Gururu Karpars, lige muhteşem başlangıç yaptı

Bolu'nun basketbol alanındaki yeni temsilcisi Karpars, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligindeki ilk maçında büyük bir başarıya imza attı. Sezonun açılış karşılaşmasında, Eskişehir'in güçlü ekibi Anadolu Asist'i ağırlayan Karpars, sahadan 84-75'lik skorla galip ayrılarak lige mükemmel bir giriş yaptı.

Karpars'tan göz dolduran performans

Karpars Basketbol Takımı, 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Maçta rakibine göre daha iyi bir performans sergileyen Bolu temsilcisi, maçı 84-75 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Karpars'ın bu başarısı, takımın ve şehrin spor arenasındaki prestijini artırdı.

Seyirci desteği ile gelen galibiyet

Karpars, bu önemli karşılaşmada taraftarlarının yoğun desteğini arkasına alarak, sahadan galibiyetle ayrıldı. Bolu ve çevresinden çok sayıda basketbol severin izlediği maçta, takım, taraftarların tezahüratları ile motivasyon buldu ve maç boyunca üstün bir oyun sergiledi.

Maçın öne çıkan anları

Maçın ilk periyodu Karpars'ın 25-17'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Bolu temsilcisi, bu bölümü 19-11 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Anadolu Asist, Karpars'a oranla daha etkili bir oyun sergilese de, Bolu temsilcisi son periyoda 21-26 önde girdi ve maçı kazanmayı başardı.

Karpars'ın hedefleri büyük

Karpars Basketbol Takımı, bu sezonki asıl hedefini bir üst lige yükselmek olarak belirledi. İlk maçındaki başarılı performansı ile bu hedefe ulaşma konusunda iddialı olduğunu gösteren Karpars, gelecek maçlar için de umut verdi. Takımın ikinci maçı, İstanbul deplasmanında gerçekleşecek ve bu maç da büyük bir heyecanla bekleniyor.