Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Ramazan'da dengeli beslenmenin önemi artıyor

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler getirir. Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, bu dönemde dengeli ve yeterli beslenmenin sağlık için kritik olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 15 saat süren açlık periyotlarında, sahur ve iftar öğünlerinin doğru planlanması büyük önem taşır.

Sahur öğününde nelere dikkat edilmeli?

Sahur, Ramazan'da günün en önemli öğünlerinden biridir. Danışman, sahurda hafif ve besleyici gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein kaynakları; tam tahıllı ekmekler ve taze sebzeler, gün boyu enerji seviyesini korumak için idealdir.

İftar sofrasında sağlıklı seçimler

İftar, uzun bir açlık sonrası vücudu yeniden canlandıran öğündür. Abdullah Danışman, iftarı açarken hafif gıdalarla başlamak gerektiğini vurguluyor. Zeytin, hurma ve su ile orucun açılması, ardından çorba ve salata ile devam edilmesi önerilir. Ağır yemeklerden kaçınarak, sindirim sisteminin yavaşça harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.

Anadolu mutfağının zenginliği ile sağlıklı beslenme

Anadolu mutfağı, Ramazan ayında sağlıklı beslenme için geniş bir çeşitlilik sunar. Danışman, yerel sebzelerin, kurubaklagillerin ve tahılların dengeli bir şekilde tüketilmesinin önemine işaret ediyor. Bu besinler, hem sağlıklı hem de doyurucu alternatifler sunar.

Sıvı alımının önemi

Ramazan'da yeterli sıvı tüketimi, özellikle önem kazanır. Danışman, günlük 2,5 - 3 litre sıvı alımının önemini vurgulayarak, bunun çoğunun su olması gerektiğini belirtiyor. İftar ve sahur arasında, sıvı ihtiyacını karşılamak için ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları gibi sağlıklı içecekler önerilir.

Tatlı ve atıştırmalıklarda sağlıklı seçenekler

Ramazan ayında tatlıya duyulan özlem artabilir. Danışman, meyve tatlıları ve sütlü tatlıların, küçük porsiyonlarda ve sınırlı tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, gün içinde kuru meyve ve kabuklu yemişler gibi sağlıklı atıştırmalıklar, açlık hissini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.