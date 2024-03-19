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Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve yeterli hidrasyonun önemini vurguluyor. Abdullah Danışman’dan, 2024 Ramazan ayında sahur ve iftar için dengeli beslenme önerileri, sıvı alımı tavsiyeleri ve daha fazlası haberimizde…

Elif Sarıhan
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Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız… mask
Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…
Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…
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Ramazan'da dengeli beslenmenin önemi artıyor

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler getirir. Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, bu dönemde dengeli ve yeterli beslenmenin sağlık için kritik olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 15 saat süren açlık periyotlarında, sahur ve iftar öğünlerinin doğru planlanması büyük önem taşır.

Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Sahur öğününde nelere dikkat edilmeli?

Sahur, Ramazan'da günün en önemli öğünlerinden biridir. Danışman, sahurda hafif ve besleyici gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein kaynakları; tam tahıllı ekmekler ve taze sebzeler, gün boyu enerji seviyesini korumak için idealdir.

Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

İftar sofrasında sağlıklı seçimler

İftar, uzun bir açlık sonrası vücudu yeniden canlandıran öğündür. Abdullah Danışman, iftarı açarken hafif gıdalarla başlamak gerektiğini vurguluyor. Zeytin, hurma ve su ile orucun açılması, ardından çorba ve salata ile devam edilmesi önerilir. Ağır yemeklerden kaçınarak, sindirim sisteminin yavaşça harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.

Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Anadolu mutfağının zenginliği ile sağlıklı beslenme

Anadolu mutfağı, Ramazan ayında sağlıklı beslenme için geniş bir çeşitlilik sunar. Danışman, yerel sebzelerin, kurubaklagillerin ve tahılların dengeli bir şekilde tüketilmesinin önemine işaret ediyor. Bu besinler, hem sağlıklı hem de doyurucu alternatifler sunar.

Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Sıvı alımının önemi

Ramazan'da yeterli sıvı tüketimi, özellikle önem kazanır. Danışman, günlük 2,5 - 3 litre sıvı alımının önemini vurgulayarak, bunun çoğunun su olması gerektiğini belirtiyor. İftar ve sahur arasında, sıvı ihtiyacını karşılamak için ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları gibi sağlıklı içecekler önerilir.

Bu altın önerileri her zaman bulamazsınız…

Tatlı ve atıştırmalıklarda sağlıklı seçenekler

Ramazan ayında tatlıya duyulan özlem artabilir. Danışman, meyve tatlıları ve sütlü tatlıların, küçük porsiyonlarda ve sınırlı tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, gün içinde kuru meyve ve kabuklu yemişler gibi sağlıklı atıştırmalıklar, açlık hissini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

# ramazan

19 Mar 2024 - 19:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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