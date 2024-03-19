19 Mar 2024 - 12:36- Yaşam G:

19 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

19 Mart 2024 Perşembe Bolu Merkez, Mengen ve Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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19 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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19 Mart 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENATATÜRK, BIYIKLAR, DOPLAR, HAMZALAR, ISMAILLER, KADİRLER, KARAGEYİKLER, KUSLAR, KUŞLAR, YESILLER, YUKARI10. SK., BIYIKLAR, BIYIKLAR MAHALLE YOLU, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ MITIRLAR ME, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YEŞİLER MAH, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YOLU, DOPLAR MAHALLE YOLU, ISMAILLER MAHALLE YOLU, KUSLAR MAHALLE YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖY YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖYÜ YOLU, YESILLER MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU19.03.202414:3017:00
BOLUMENGENADASAL, ELLEZLER, KADILAR, MERKEZELLEZLER MAHALLE YOLU, KADILAR KÖYÜ YOLU, KADILAR MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER KÜME EVLER, MENGEN YOLU19.03.202410:0013:00
BOLUMENGENESENLER, MAMATLAR, MERKEZ, TERZILER, TERZİLERESENLER MAHALLE YOLU, MAMATLAR KÖY YOL, MAMATLAR KÖY YOLU, MAMATLAR KÖYÜ, MAMATLAR KÖYÜ YOLU, TERZILER MAHALLE YOLU19.03.202410:0013:00
BOLU MUDURNUÇOBANLARÇOBANLAR MAHALLE YOLU, KEÇİKIRAN KÖYÜ19.03.202410:0012:00
BOLUMUDURNUHACIHALİMLER, MERKEZHACIALIMLER KÖY YOLU, HACIHALİMLER19.03.202413:0014:30
BOLUMERKEZAKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZDEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD.19.03.202409:3017:30
BOLUMERKEZFASIL, MERKEZ, URANFASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU19.03.202409:0015:30
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19 Mar 2024 - 12:36 - Yaşam

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