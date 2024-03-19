19 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

19 Mart 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|ATATÜRK, BIYIKLAR, DOPLAR, HAMZALAR, ISMAILLER, KADİRLER, KARAGEYİKLER, KUSLAR, KUŞLAR, YESILLER, YUKARI
|10. SK., BIYIKLAR, BIYIKLAR MAHALLE YOLU, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ MITIRLAR ME, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YEŞİLER MAH, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YOLU, DOPLAR MAHALLE YOLU, ISMAILLER MAHALLE YOLU, KUSLAR MAHALLE YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖY YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖYÜ YOLU, YESILLER MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU
|19.03.2024
|14:30
|17:00
|BOLU
|MENGEN
|ADASAL, ELLEZLER, KADILAR, MERKEZ
|ELLEZLER MAHALLE YOLU, KADILAR KÖYÜ YOLU, KADILAR MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER KÜME EVLER, MENGEN YOLU
|19.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MENGEN
|ESENLER, MAMATLAR, MERKEZ, TERZILER, TERZİLER
|ESENLER MAHALLE YOLU, MAMATLAR KÖY YOL, MAMATLAR KÖY YOLU, MAMATLAR KÖYÜ, MAMATLAR KÖYÜ YOLU, TERZILER MAHALLE YOLU
|19.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|ÇOBANLAR
|ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, KEÇİKIRAN KÖYÜ
|19.03.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|HACIHALİMLER, MERKEZ
|HACIALIMLER KÖY YOLU, HACIHALİMLER
|19.03.2024
|13:00
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ
|DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD.
|19.03.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|FASIL, MERKEZ, URAN
|FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU
|19.03.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.