2024-2028 arası otomobil dünyasında devrim yaratacak araçlar neler?

2025 BMW M5

2025 BMW M5'in yollarda göz alıcı mavi gövdesiyle ileri teknoloji ve yüksek performansıyla dikkat çekecek. Yenilenmiş güç aktarım sistemi, önceki modellere kıyasla çok daha güçlü bir deneyim sunacak. Yüksek tahmini 738 beygir gücüyle, bu sedan sınıfının öncülerinden biri olmaya aday.

Standart dört tekerlekten çekiş ve plug-in hibrit özelliği, hem çevre dostu bir sürüş sağlayacak hem de dinamik performansı artıracak. Kuzey Amerika pazarında sunulacak olan station wagon versiyonuyla (Touring) da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Temmuz 2024'te beklenen lansmanla birlikte tüm özelliklerin netleşmesi ve detaylı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.



2026 BMW 3 Serisi

Vision Neue Klasse konsept aracı, BMW'nin saygın 3 Serisi spor sedanının gelecek nesli için klasik orantıları benimseyecek. Tamamen yeni bir EV platformu olan 800 volt mimariye sahip olacak. Ancak, BMW'nin gelecekte hibrit veya içten yanmalı motorları sürdürüp sürdürmeyeceği veya tamamen elektrikli bir seriye mi geçeceği belirsizliğini koruyor. 2026 model yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2024 Cadillac Celestiq

Cadillac'ın yeni EV serisi, 2023'te Lyriq SUV ile başlayacak ve yakında piyasaya sürülecek Celestiq adlı amiral gemisi sedan ile devam edecek. 2022'de ortaya çıkan etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor ve dört tekerlekten çekişli elektrikli aktarma organlarına sahip olacağı biliniyor. Ayrıca, 300 milden fazla sürüş menziline sahip olacağı öngörülüyor. Tahmini fiyatı 300.000$ civarında olacak ve bu fiyat aralığında teknoloji ve lüksle donatılacak.



2025 Cadillac Escalade IQ

Cadillac, yeni pille çalışan Escalade IQ ile Escalade markasını sürdürerek ilerliyor. Bu 750 beygir gücündeki elektrikli SUV, 2024 yazında piyasaya sürülecek. 200,0 kWh'lik pil paketi, döşeme tahtalarının altına sıkıştırılmış durumda ve şarjlar arasında 450 mil kadar sürüş sunacak. İç mekan, ekranlara geniş bir yer ayırırken lüks deri kaplama, cilalı alüminyum detaylar ve atmosferik aydınlatma gibi detaylarla donatılmış. Şoförlere yönelik olarak, isteğe bağlı olarak Yönetici İkinci Sıra Oturma paketi sunulacak. Fiyatlandırma yüksek olacak ve çoğu model altı rakamlı bölgede konumlanacak.

2025 Chevy Corvette SUV

Corvette alt markası genişliyor ve yakında Corvette rozetli performans SUV'u da içerecek şekilde büyüyecek. GM'nin Alpha platformunu kullanması ve bu modele benzer bir tasarım bekleniyor. Motor seçenekleri çeşitlilik gösterecek ve alt uçta turbo şarjlı dört silindirden, en üst Z0 performans modelinde süper şarjlı 6,2 litrelik V-8'e kadar uzanacak. Chevy'nin bu tartışmalı aracı bu yılın sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

2025 Chevy Corvette ZR-1 ve Zora

Ortadan motorlu Corvette C8 platformu her zaman çok çeşitli performans varyantları sunmayı planlamıştı ve yaklaşan ZR-1 ve Zora, serinin en heyecan verici modelleri olacak. ZR-1'in iddialara göre, Z06'nın 5,5 litrelik V-8 motorunun çift turbolu versiyonuna sahip olacağı söyleniyor, bu da 800 beygir gücüne ulaşabilir. En üst düzey Zora modeli ise hibrit bir yapıya sahip olacak ve eklenen elektrik motorlarıyla daha büyük bir etki yaratabilir, turbo V-8 motorunun çıkışını daha da artırabilir. Bu dört tekerlekten çekişli canavar, 1000 beygir gücünün üzerine çıkabilir.

2025 Dodge Charger EV

Geçtiğimiz yıl bir konsept otomobille ön izlemesi yapılan Dodge'un yaklaşan elektrikli muscle car'ı, retro tarzı, fütüristik teknoloji ve eski okul havalısının ilginç bir karışımıyla şekilleniyor. Güç, 340 modeli için 455 beygir gücünden başlayacak; orta seviye 440 modeli 590 beygir gücünde olacak ve üst düzey Banshee modeli, her performans metriğinde gazla çalışan Hellcat'i geride bırakmayı vaat ediyor.

2026 Ford Mustang Raptor

Porsche, 911'in off-road Dakar versiyonunu yarattı ve Lamborghini, Huracan'ı Sterrato adı verilen kaldırılmış bir süper otomobile dönüştürdü. Ancak Ford neden Raptor off-road uygulamasını Mustang'e taşıyamıyor? Bu fikir çılgınca görünebilir, ancak aracın doğal emişli bir V-8 motor, dört tekerlekten çekiş ve Fox Live Valve amortisörleriyle yükseltilmiş süspansiyon sunacağı konuşuluyor. Mustang'in bu sınırlı sayıdaki garip dönüşünün 2026'da yaklaşık 90.000 $'lık bir başlangıç fiyatıyla geleceği bekleniyordu.

2025 Genesis GV90

yeni GV90 adını taşıyan üç sıralı büyük bir elektrikli SUV yola çıkıyor. Bu model, en üst seviye bir araçtan beklediğiniz tüm görünüm ve boyuta sahip olacak. Teknik özellikler hala net değil, ancak gelecek yıl altı rakamlı bir fiyatla piyasaya sürüldüğünde standart dört tekerlekten çekişe, yaklaşık 250 mil menzile ve G90 sedan ile benzer şekilde lüks bir iç mekana sahip olmasını bekliyoruz.

2026 Honda Prelude

Efsanevi Prelude adı Honda'nın ürün gamına geri dönüyor ve yeniden doğan spor coupe'nin öncekiler kadar heyecan verici olmasını umut ediyoruz. 2023 Tokyo Otomobil Fuarı'nda konsept formunda gösterilen Prelude, Civic'e dayanıyor gibi görünüyor ve iddia edilen bir hibrit aktarma organına sahip olacak. Bu, 200 beygir gücünün ötesinde bir güç sunacağını umuyoruz, ancak manuel şanzımanın bu denklemin bir parçası olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Honda, bu aracın zorlu bir performans otomobili olmayacağını belirtiyor, ancak bu sürüşün eğlenceli olmayacağı anlamına gelmez.

2024 Jeep Keşfi

Yeni bir Jeep EV yolda! Detaylar henüz tam olarak netleşmese de, dört tekerlekten çekişli Jeep Recon EV'nin elektrikli katlanabilir tavana ve kolayca çıkarılabilir kapılara sahip bir SUV olacağına dair bilgiler elimizde. Fiyat, sürüş menzili, pil boyutu ve güç çıkışı gibi detaylar henüz açıklanmadı. Ancak fotoğraflarda, aydınlatmalı yedi yuvalı ızgara, bagaj kapağına monte yedek lastik ve beş kişilik oturma kapasitesi gibi özellikler dikkat çekiyor. Jeep, Recon'un kilitli diferansiyeller ve gövde altı korumasıyla geleceğini belirtiyor. İlk üretimin 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.



2025 Lexus Elektrikli Spor

Lexus, yakın zamanda bir dizi elektrikli konsept sergiledi, ancak şimdiye kadar en ilgi çekici olanı, gerçeğe yakın görünen bu EV süper otomobili. Lexus, onu LFA'nın manevi halefi olarak tanımladı ve bazı çarpıcı performans iddialarında bulundu: 2,0 saniyelik düşük bir aralıkta 60 mil/saat hıza ulaşma ve katı hal pilleri sayesinde 430 milin üzerinde menzil. Hatta simüle edilmiş bir manuel şanzımandan bile söz ediliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sportif Lexus EV hakkında daha fazla şey duyduğumuzda, bunun ne kadarının gerçekleşeceğini göreceğiz.

2025 Berrak Yerçekimi

Lucid Motors'un yeni girişimi, 10En İyi ödüllü Air sedan'ından sonra Gravity adında bir SUV geliştiriyor. 2024'ün sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Gravity, Air ile mekanik parçaların ve iç tasarımın çoğunu paylaşıyor, bu da büyük bir güç, büyük bir akü paketi ve modern olanaklarla dolu lüks bir kabin beklediğimiz anlamına geliyor. Gravity, göstergeler ve bilgi-eğlence için geniş, kavisli bir ekrana sahip olacak, ayrıca diğer işlevler için ön panelin ortasına monte edilmiş ikincil bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Gravity, iki sıralı bir SUV olarak sunulacak, ancak üçüncü sıra opsiyonel olacak.

2025 Mazda CX-70

Mazda, SUV serisini CX-70 adı verilen yeni iki sıralı orta boy crossover'ı içerecek şekilde genişletiyor. Üç sıralı CX-90'ın altındaki aynı yeni mimariye sahip olacak ve kabin, daha küçük CX-5 ve CX-50 SUV'lardan daha geniş olacak. Hem 340 beygir gücüne kadar turboşarjlı sıralı altı benzinli motoru hem de plug-in hibriti görmeyi bekliyoruz. Mazda, CX-70'i resmi olarak tanıtmasa da, onun Avrupa pazarındaki CX-60'a (resimde görülen) benzemesini ancak daha geniş bir gövdeye sahip olmasını bekliyoruz. Mazda'nın üst sınıf beklentiler var ve yeni CX-70'in benzer fiyatlı birçok rakipten daha güzel bir kabine sahip olmasını bekliyoruz. 2024'te bayilere gelmesini bekliyoruz.

2024 Mercedes-AMG C63

En yeni Mercedes C sınıfının en üst düzey AMG versiyonunda artık V-8 motor bulunmayacak. Bu kulağa küfür gibi gelebilir, ancak eski çift turbolu 4,0 litrelik V-8'in yerini alan güç aktarma organı, 671 beygir gibi muazzam bir güç üreten, hibritleştirilmiş turboşarjlı dört silindirli bir motordur.

2025 Mercedes-Benz EQG

Mercedes-Benz G-Serisi, EQG'nin aynı zamanda son derece yetenekli bir off-road aracı olmaya devam edeceğini vurguluyor. EQG'nin, her bir tekerlek için ayrı ayrı kontrol edilebilecek dört elektrik motoruyla çalıştırılması bekleniyor; bu da yolda ve arazide performansını artıracak. EQG'nin büyük olasılıkla tamamen bağımsız bir süspansiyon sistemine sahip olacağı tahmin ediliyor. 2025 model yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak fiyat muhtemelen seçeneklerle birlikte 200.000 doların çok ötesine geçecek.

2025 Nissan Maxima

Nissan, Ariya crossover ile aynı platformda bir elektrikli sedanı piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu aracın da meşhur Maxima isim plakasını taşıyacağını düşünüyoruz. 2025'te üretime geçtiğinde, burada örneklendiği gibi IM konsept otomobiline benzer bir stile sahip olmasını bekleyebiliriz. Geçmişteki Maxima'lar gibi sportif olacağı ve Hyundai Ioniq 6 ve Tesla Model 3 ile rekabet etmeyi hedefleyeceğini umuyoruz.

2026 Kutup Yıldızı 6

Polestar'ın ilk aracı olan çarpıcı 1 hibrit coupe'den sonra daha makul otomobilleri takip etti, ancak İsveçli otomobil üreticisi 2026 yılında üst pazara geri dönüş yapacak ve Polestar 6 Cabrio'yu sunacak. O2 konseptine dayanan 6, canlı stiline 884 beygir gücü, 663 pound-foot dört tekerlekten çekişli güç aktarma organıyla eşlik edecek; bu da 60 mil/saat hıza 3,2 saniyede ulaşabileceği ve 155 mil/saat maksimum hıza sahip olacağı anlamına geliyor. Birleştirilmiş alüminyum şasisi ve 800 volt mimarisi, yakında piyasaya sürülecek olan Polestar 5 sedan ile paylaşılacak ve bu göz alıcı halo aracın fiyatının 100.000 dolardan başlaması bekleniyor.

2025 Porsche 718 Boxster ve Cayman EV

Porsche'nin elektrikli ürün gamında şimdiye kadar sadece Taycan sedan yer alıyor, ancak markanın spor otomobilleri de yakın gelecekte pil gücüne geçiş yapmaya başlayacak. İlk adım, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan 718 Boxster ve Cayman modellerinin ortadan motorlu EV versiyonu olacak. Bu arabaları sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü Porsche, çok fazla beygir gücü, gazlı versiyonlarla aynı dengeli şasi ve hatta dinamik bir performans sunmayı vaat ediyor. Bu, adeta bir film müziği gibi olacak.

2024 Ram Saldırısı

Tam boyutlu Ram 1500, uzun zamandır favori kamyonlardan biri oldu ve yakında Ram, en çok satan ürününün Rampage, bir Honey, I Shrunk the Truck versiyonunu sunacak. Şu anda yalnızca ABD dışındaki pazarlar için onaylanmış olsa da, Rampage yakında bizim için de kullanılabilir olabilir. Rampage, elektrikli bagaj kapağı gibi kullanışlı özelliklerden mahrum kalmayacak. Diğer kompakt kamyonetler gibi, Rampage de muhtemelen Dodge Hornet GT SUV'da bulunan 2.0 litrelik turbo dört silindirli bir motorla güçlendirilecek. 2024'te daha fazla ayrıntı bekleniyor.

2026 Rivian R2S

Rivian, R1T kamyonu ve R1S SUV'u takip etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor . Daha küçük ve daha uygun fiyatlı modelin R2S kompakt SUV olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor , ancak daha sonra bir pikap modeli de ortaya çıkabilir. Teknik özellikler hakkında çok az şey biliniyor, ancak R2 modellerinin, yolda sürülebilirliği artırmak ve maliyetleri düşük tutmak için R1S ve R1T'nin arazi kapasitesinin ve çok yüksek güç çıkışının bir kısmını takas etmesini bekliyoruz. Fiyatlar 40.000 ila 60.000 $ arasında değişebilir ve Rivian, R2S'ye ilk bakışımızı 2024'ün başlarında alacağımızı ve satışların 2026 için planlandığını söylüyor.

2027 Scout SUV ve Pickup

1970'lerdeki Scout isim plakasını hatırlarsınız ve resmi olarak Volkswagen Grubu'nun bir yan kuruluşu olarak geri dönüyor. Bu yeni marka başlangıçta iki elektrikli model üretmeye odaklanacak: bir SUV ve diğerlerinin yanı sıra Rivian'ın R1'lerini ve R1T'sini hedef alacak bir kamyonet . Bunlar yeni bir gövde üzeri platform platformu kullanacak ve 2026'ya vardıklarında sağlam, kutulu bir stile sahip olacaklar. Ayrıca Güney Carolina'daki yeni bir fabrikada üretilecekler.

2028 Subaru WRX STI EV

Subaru, en yüksek performansa sahip otomobili WRX STI'ın bir sonraki versiyonunu elektrikli hale getireceğini duyurdu. Ancak bunun tam olarak akülü elektrikli bir aktarma organı mı yoksa bir hibrit kurulum mu olduğu hala belirsiz. Her iki durumda da, ralliden ilham alan bir misyona sahip, dört tekerlekten çekişli bir performans kompaktı olması bekleniyor. Eğer hatchback gövde stili geri dönerse, bu çok sevindirici olur ve en az 400 beygir gücü sunacağını düşünüyoruz. Ancak yeni Subie'nin 2028'e kadar piyasaya sürülmesini beklememiz gerektiği için biraz beklememiz gerekecek.

2025 Toyota MR2

Toyota, Subaru ile ortak geliştirilen arkadan çekişli iki kapılı 86'ya bağlı kalarak ve yeni bir Supra'yı (BMW ile ortak geliştirilen) piyasaya sürerek, son zamanlarda biraz spor otomobil vurgusu yapıyor. Daha sonra Toyota, MR2 olarak bilinen ortadaki iki koltuklu aracı yeniden canlandırmayı düşünüyor. Bu ortadan motorlu spor otomobilin daha önceki versiyonlarının aksine, yeni MR2 muhtemelen elektrikli olacak. Toyota, bizi bu yeni modelin geleceği konusunda daha da heyecanlandıran FT-Se adlı bir konsepti bile gösterdi.

2025 Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen'in ikonik Microbus'unun merakla beklenen yeniden canlanışı gerçekleşiyor. VW, ABD'de 2025 modeli olarak 2024 yılından itibaren satılacağını doğruladı. Tamamen elektrikli bir minibüs olan Buzz, şirketin genişleyen ID EV serisinin bir parçası olacak. Satılan versiyon uzun dingil mesafeli yolcu konfigürasyonuna sahip olacak, Avrupa'da ise ticari versiyonlar bulunacak. Arkadan çekişli temel formunda 282 beygir gücü sunacakken, daha pahalı dört tekerlekten çekiş konfigürasyonunda ise yaklaşık 330 beygir gücüne sahip olacak.





