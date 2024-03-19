- Teknoloji

Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

Goodyear, Citroën'in elektrikli ë-C3 modeli için EfficientGrip Performance 2 lastiklerini tedarik ediyor. Bu iş birliği, sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığı ve elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri vurguluyor.

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Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği
Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği
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Sürdürülebilir Geleceğe Doğru Büyük Adım

Goodyear, sürdürülebilir mobilite vizyonunu pekiştiren önemli bir adım daha attı. Elektrikli araç teknolojisindeki yenilikçi adımlarına bir yenisini ekleyerek, Citroën'in elektrikli otomobil piyasasındaki yeni yıldızı ë-C3 için orijinal ekipman tedarikçisi oldu. Bu iş birliği, hem Goodyear'ın hem de Citroën'in çevre dostu ulaşım çözümlerine olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

Yenilikçi Lastik Teknolojisi ile Performans ve Verimlilik

Goodyear'ın EfficientGrip Performance 2 lastikleri, Citroën'in tamamen elektrikli yeni modeli ë-C3 için özel olarak seçildi. Bu lastikler, ultra düşük yuvarlanma direnci sayesinde aracın menzilini artırırken, esnek sırt deseni ile zorlu yollarda bile üstün dayanıklılık ve performans sunuyor. EfficientGrip Performance 2, elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu yüksek yük kapasitesi, yol tutuşu ve gürültü azaltma gibi özellikleri mükemmel bir şekilde karşılıyor.Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

Elektrikli Araçlara Özel Yenilik: EV Ready Stratejisi

Goodyear, elektrikli araçlar (EV) ve plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV) için özel olarak geliştirdiği EV Ready stratejisi kapsamında, ë-C3 modelinde de kullanılmak üzere iki yeni etiket tanıttı. Elektrikli Sürüş Teknolojisi (EDT) ve Elektrikli Sürüşe Hazır (EDR) etiketleri, bu lastiklerin elektrikli araçların özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandığını belirtiyor. Bu yenilikçi adım, Goodyear'ın elektrikli mobiliteye olan katkısını ve sektördeki liderliğini pekiştiriyor.Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Odaklı İş Birliği

Goodyear ve Citroën arasındaki iş birliği, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı bir yaklaşımı temsil ediyor. 2022 yılında başlayan bu ortaklık, her iki şirketin de çevre dostu ulaşım çözümlerine olan kararlılığını yansıtıyor. Goodyear'ın Citroën Oli konsept otomobili için geliştirdiği Eagle GO konsept lastiği gibi, sürdürülebilir malzemelerden üretilen yenilikçi ürünler bu iş birliğinin bir parçası.Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

Geleceğe Yön Veren Stratejik Ortaklık

Goodyear EMEA Tüketici OE Genel Müdürü Hans Vrijsen, Citroën'in ë-C3 modeli için EfficientGrip Performance 2 lastiklerinin tercih edilmesinin, şirketin elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını gösterdiğini belirtti. Bu stratejik ortaklık, elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri destekleyerek, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atıyor.Elektrikli araç devriminde Goodyear ve Citroën iş birliği

# otomobil, araç

19 Mar 2024 - 13:43 - Teknoloji

Mahreç  Arzu Sarı

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