2025 Hyundai Ioniq 5 çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Daha Büyük Pil Kapasitesi ile Uzun Menzilin Keyfini Çıkarın

2025 Hyundai Ioniq 5, elektrikli araç piyasasında bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Güncellenmiş model, mevcut 77,4 kWh'lik pil paketini 84,0 kWh'ye yükselterek sürücülere daha uzun menzil sunuyor. Bu yenilik, arka çekişli tek motorlu versiyon için 303 milden yaklaşık 325 mile, dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyon için ise 260 milden 280 mile kadar menzil artışı anlamına geliyor. Bu, sürücülerin daha az şarjla daha fazla yol kat edebileceği anlamına gelir, böylece elektrikli araç deneyimi daha da iyileşir.

Görsel ve Teknik Güncellemelerle Modern Bir Dokunuş

Hyundai, 2025 Ioniq 5'i daha modern ve çekici hale getirmek için önemli görsel ve teknik güncellemeler yapmıştır. Yeni ön ve arka tamponlar, aracın uzunluğunu 0,8 inç artırırken, yeniden tasarlanmış arka spoyler ve yeni tekerleklerle birlikte dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca, arka cam sileceği eklenmesi, özellikle kirin kolayca biriktiği durumlarda pratik bir çözüm sunuyor.

İç mekanda yapılan değişiklikler arasında, Ioniq 6'dan alınan piksel ışıklarına sahip yeni bir direksiyon simidi, yeniden düzenlenmiş klima kontrolleri ve bilgi-eğlence düğmeleri yer alıyor. Ayrıca, kablosuz telefon şarj pedi daha erişilebilir bir noktaya taşınmış ve arka koltuklar artık uzaktan katlanabiliyor. Hyundai'nin yeni bilgi-eğlence yazılımı, sürücülere daha akıcı ve entegre bir deneyim sunuyor.

Performans ve Konforun Mükemmel Dengesi: Ioniq 5 N Line

Hyundai, Ioniq 5 N Line ile performans ve konfor arasında mükemmel bir denge sunuyor. Benzersiz tampon tasarımları, gövde kitleri ve 20 inç jantlarla daha agresif bir görünüm kazanan N Line, iç mekanda farklı bir direksiyon simidi, spor koltuklar ve kırmızı dikişlerle sportif bir atmosfer yaratıyor. Bu model, standart Ioniq 5 ile yüksek performanslı Ioniq 5 N arasındaki boşluğu doldurarak sürücülere görsel ve performans açısından zengin bir seçenek sunuyor.

Beklenen Daha Fazla Güncelleme ve Ayrıntılar

Hyundai, 2025 Ioniq 5 hakkında daha fazla ayrıntıyı yıl sonuna doğru açıklayacak. Fiyatlandırma ve ABD'ye özel özellikler dahil olmak üzere, bu elektrikli SUV hakkında merak edilen tüm detaylar, otomobil severlerin beklentilerini karşılamak üzere sunulacak.