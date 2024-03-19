20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|SARAY, YAGLAR
|SARAY KÖY YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU
|20.03.2024
|14:30
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, MEŞECİ
|NUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU
|20.03.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ
|DELİCE KÖYÜ YOLU
|20.03.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|KURUÇAY
|BILDIRCIN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, GÜLBAHÇE SK., KADİR KOCAELİ SK., PETROL, PETROL SK., SÜLÜN
|20.03.2024
|14:30
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇAYIRKÖY, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, SEYIT, SEYİT
|12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MURAT CANBAŞ CD., OKUL-2., OKUL-2. SK.
|20.03.2024
|09:30
|13:00
|BOLU
|MENGEN
|MERKEZ, YUMRUTAŞ
|ANKARA ZONGULDAK YOLU, Uavtede Yok, YUMRUTAS KÖY YOLU, YUMRUTAŞ KÖYÜ YOLU
|20.03.2024
|10:00
|13:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.