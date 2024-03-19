19 Mar 2024 - 13:46- Gündem G:

20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Mengen ve Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

20 Mart 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENSARAY, YAGLARSARAY KÖY YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU20.03.202414:3017:00
BOLUMERKEZMERKEZ, MEŞECİNUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU20.03.202409:0015:30
BOLU MUDURNUMERKEZDELİCE KÖYÜ YOLU20.03.202410:0014:00
BOLUMERKEZKURUÇAYBILDIRCIN SK., D.100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, GÜLBAHÇE SK., KADİR KOCAELİ SK., PETROL, PETROL SK., SÜLÜN20.03.202414:3015:30
BOLUMERKEZÇAYIRKÖY, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, SEYIT, SEYİT12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MURAT CANBAŞ CD., OKUL-2., OKUL-2. SK.20.03.202409:3013:00
BOLUMENGENMERKEZ, YUMRUTAŞ ANKARA ZONGULDAK YOLU, Uavtede Yok, YUMRUTAS KÖY YOLU, YUMRUTAŞ KÖYÜ YOLU20.03.202410:0013:00
# elektrik, tarih, mudurnu, ankara

19 Mar 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL