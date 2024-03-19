2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

Yenilikçi Tasarım: Black Edition ile Karanlık Tarafın Şıklığı

2025 Honda Pilot, Black Edition ile karanlık ve şık bir tasarıma kavuşuyor. 20 inç siyah jantlar, karartılmış armalar, ızgara, ayna yuvaları ve kapı kaplamaları ile bu özel sürüm, göz alıcı bir görünüme sahip. İç mekanda ise Black Edition kabartmalı ön koltuklar, paspaslar, direksiyon simidi, kapı panelleri ve deri koltuklarda kırmızı kontrast dikişler ve kabin çevresinde kırmızı vurgulu aydınlatma ile özel bir atmosfer sunuyor.

Performans ve Güç: 3,5 Litrelik V-6 Motor

Tüm Pilot modelleri, güçlü performansıyla öne çıkan 285 beygir gücünde 3,5 litrelik V-6 motorla donatılmıştır. Bu güçlü motor, 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilerek üstün bir sürüş deneyimi sunar. Standart olarak önden çekişli gelen modellerde, dört tekerlekten çekiş seçeneği de 2100 dolar ek ücretle sunuluyor, böylece her türlü yol koşulunda mükemmel performans sağlanıyor.

Fiyatlandırma ve Modeller: Her Bütçeye Uygun Seçenekler

2025 Honda Pilot serisi, LX modelinin yerini alan Pilot Sport modeliyle başlayarak, çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. Pilot Sport'un 41.295 dolarlık başlangıç fiyatıyla, Honda'nın orta boy SUV segmentindeki rekabetçi konumu daha da güçleniyor. EX-L, Touring, TrailSport ve Elite modelleri sırasıyla 44.595 dolar, 48.595 dolar, 50.495 dolar ve 54.175 dolarlık fiyat etiketlerine sahipken, yeni Black Edition modeli 55.675 dolarlık başlangıç fiyatıyla lüks ve performansı bir arada sunuyor.

Honda Pilot 2025: Şimdi Bayilerde

Honda, 2025 Pilot'un artık bayilere ulaştığını duyurdu. Yenilikçi tasarımı, güçlü performansı ve geniş model yelpazesiyle Honda Pilot, SUV severlerin beklentilerini karşılamaya hazır. Yeni Black Edition ile bir adım öne çıkan 2025 Honda Pilot, hem görsel hem de performans açısından sınıfının en iyisi olmayı hedefliyor.