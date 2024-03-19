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2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

Honda, 2025 model yılı için yeniliklerle dolu Honda Pilot serisini tanıttı. Yeni Black Edition'ın lansmanıyla birlikte, otomobil severlerin beklentilerini bir kez daha aşan Honda, bu yeniliklerle SUV segmentindeki yerini sağlamlaştırıyor. Gelişmiş özellikler, çarpıcı tasarım ve artırılmış fiyatlandırma stratejisiyle 2025 Honda Pilot, otomobil piyasasında dikkat çekmeyi başarıyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler? mask
2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?
2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?
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Yenilikçi Tasarım: Black Edition ile Karanlık Tarafın Şıklığı

2025 Honda Pilot, Black Edition ile karanlık ve şık bir tasarıma kavuşuyor. 20 inç siyah jantlar, karartılmış armalar, ızgara, ayna yuvaları ve kapı kaplamaları ile bu özel sürüm, göz alıcı bir görünüme sahip. İç mekanda ise Black Edition kabartmalı ön koltuklar, paspaslar, direksiyon simidi, kapı panelleri ve deri koltuklarda kırmızı kontrast dikişler ve kabin çevresinde kırmızı vurgulu aydınlatma ile özel bir atmosfer sunuyor.

2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

Performans ve Güç: 3,5 Litrelik V-6 Motor

Tüm Pilot modelleri, güçlü performansıyla öne çıkan 285 beygir gücünde 3,5 litrelik V-6 motorla donatılmıştır. Bu güçlü motor, 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilerek üstün bir sürüş deneyimi sunar. Standart olarak önden çekişli gelen modellerde, dört tekerlekten çekiş seçeneği de 2100 dolar ek ücretle sunuluyor, böylece her türlü yol koşulunda mükemmel performans sağlanıyor.2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

Fiyatlandırma ve Modeller: Her Bütçeye Uygun Seçenekler

2025 Honda Pilot serisi, LX modelinin yerini alan Pilot Sport modeliyle başlayarak, çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. Pilot Sport'un 41.295 dolarlık başlangıç fiyatıyla, Honda'nın orta boy SUV segmentindeki rekabetçi konumu daha da güçleniyor. EX-L, Touring, TrailSport ve Elite modelleri sırasıyla 44.595 dolar, 48.595 dolar, 50.495 dolar ve 54.175 dolarlık fiyat etiketlerine sahipken, yeni Black Edition modeli 55.675 dolarlık başlangıç fiyatıyla lüks ve performansı bir arada sunuyor.2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

Honda Pilot 2025: Şimdi Bayilerde

Honda, 2025 Pilot'un artık bayilere ulaştığını duyurdu. Yenilikçi tasarımı, güçlü performansı ve geniş model yelpazesiyle Honda Pilot, SUV severlerin beklentilerini karşılamaya hazır. Yeni Black Edition ile bir adım öne çıkan 2025 Honda Pilot, hem görsel hem de performans açısından sınıfının en iyisi olmayı hedefliyor.2025 Honda Pilot Yeni Black Edition! Fiyat ve özellikleri neler?

19 Mar 2024 - 14:42 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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