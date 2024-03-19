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Son anket 22 Mart Cuma saat 10.00’da boluolay.com’da

31 Mart seçimleri için son anketi Cuma günü saat 10.00’da yayınlayacağız. Bolu Gündem Yayın Grubu internet sitelerinden boluolay.com adresinde yayınlanacak olan anket için ALP Araştırma ve Bolu Gündem Yayın Grubu güç birliği yaptı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Son anket 22 Mart Cuma saat 10.00’da boluolay.com’da mask
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Bölgenin önde gelen iki kuruluşu 31 Marta Mahalli idareler seçimleri için güç birliği yaptı. Çok isabetli tahminleriyle bilinen bölgenin en etkin araştırma şirketi ALP Araştırma ile bölge medyasının amiral gemisi Bolu Gündem Yayın Gurubu dev anket için çalışma başlattı.

Bolu seçim anketi sonuçları

Binin üzerinde kişiyle yüz yüze yapılan ankette çıkan sonuçlar yapay zeka destekli bilgisayar simülatöründe örneklenerek sonuçlar elde edildi. Bolu’da yüz yüze görüşme tekniğiyle Pazar yeri, İzzet Baysal caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Meydanlar, Büyükcami Mahallesi, Gölyüzü mahallesi, Hastane caddesi gibi kalabalık ve seçmenlerin yoğun olarak ve homojen bir yapıda bulabileceğimiz alanlarda gerçekleştirilen anket binin üzerinde kişiye uygulandı.

10 sorunun tüm cevapları bu ankette

Seçmenlerin rastgele seçildiği herhangi bir kota ve kısıtlama kullanılmadığı ankete toplam 1024 kişi katıldı. Seçmenlere formlardaki 10 adet sorunun sırasıyla okunarak, cevap şıklarından birinin tercih edilmesi istendi. Ankette mükerrer oy kullanımına izin verilmedi. Ankette Bolu belediye Başkanlığı Seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz sorusunun yanı sıra birçok farklı soruda soruldu.

Anketi ilk duyan ilk bilen siz olun

31 Mart 2024 günü yapılacak seçimlerde vatandaşların eğilimini öğrenmek için yaptığımız anketin tüm sonuçlarını 22 Mart Cuma saat 10.00’da boluolay.com internet sitesinden paylaşacağız. Bolu seçmenin son eğilimlerini öğrenmek ve anket sonuçlarına ilk bilen siz olmak istiyorsanız 31 Mart 2024 Cuma günü boluolay.com’da buluşalım.

# gündem, pazar, belediye, seçim, cuma

19 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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