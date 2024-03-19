Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Bolu'da, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına büyük zam yapılacak. Benzin2.53 oran zamla 42.91 TL, motorin 2.64 oran zamla 42.72 TL'ye çıkarken, gaz ve oil fiyatları da artıyor.

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına zam yolda

Bolu, akaryakıt fiyatlarındaki yeni zamlarla karşı karşıya. Uluslararası petrol fiyatlarının artması ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını gece yarısından itibaren yükseltecek.

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük artış

Bolu'da benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak zamlar neticesinde, benzin litre fiyatı 1 lira 40 kuruş, motorin litre fiyatı ise 1 lira 23 kuruş artacak. Bu artışlarla benzinin yeni fiyatı 42.91 TL, motorinin yeni fiyatı ise 42.72 TL olacak.

Gaz ve oil fiyatları ne olacak?

Akaryakıt zamları sadece benzin ve motorinle sınırlı kalmıyor. Bolu'da gazın litre fiyatı 37.26 TL, oil'in litre fiyatı ise 27.09 TL olarak güncellenecek, bu da diğer akaryakıt ürünlerinin de zam dalgasından etkilendiğini gösteriyor.

İstanbul'da motorin fiyatları artıyor

Bolu'daki zam haberleri, İstanbul'da da motorin fiyatlarının ortalama 43 lira 17 kuruşa çıkacağını öngörüyor. Bu, akaryakıt fiyat artışlarının yalnızca Bolu ile sınırlı olmadığının bir göstergesi.

Son zamların akaryakıt üzerindeki etkisi

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarının yükseliş trendini pekiştirdi. Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı, bu trendin devamı niteliğinde.

Akaryakıt fiyat artışlarının genel etkileri

Bolu ve Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, tüketiciler üzerinde önemli bir mali yük oluşturuyor. Ulaşım ve lojistik sektörlerindeki maliyet artışları, ekonominin geneline etki ederek genel maliyetleri yükseltiyor.