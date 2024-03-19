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Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Bolu'da gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan zammın ardıından bu gece yarısı da Bolu’da akaryakıt fiyatları uçacak. Bolu’da akaryakıt fiyatları, Bolu’da benzin ne kadar olacak? Bolu’da motorine ne kadar zam yapılacak? Gaz ve oil fiyatları ne olacak? Haberimizde…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak! mask
Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!
Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!
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Bolu'da, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarına büyük zam yapılacak. Benzin2.53 oran zamla 42.91 TL, motorin 2.64 oran zamla 42.72 TL'ye çıkarken, gaz ve oil fiyatları da artıyor.

Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Bolu'da akaryakıt fiyatlarına zam yolda

Bolu, akaryakıt fiyatlarındaki yeni zamlarla karşı karşıya. Uluslararası petrol fiyatlarının artması ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını gece yarısından itibaren yükseltecek.

Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük artış

Bolu'da benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak zamlar neticesinde, benzin litre fiyatı 1 lira 40 kuruş, motorin litre fiyatı ise 1 lira 23 kuruş artacak. Bu artışlarla benzinin yeni fiyatı 42.91 TL, motorinin yeni fiyatı ise 42.72 TL olacak.Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Gaz ve oil fiyatları ne olacak?

Akaryakıt zamları sadece benzin ve motorinle sınırlı kalmıyor. Bolu'da gazın litre fiyatı 37.26 TL, oil'in litre fiyatı ise 27.09 TL olarak güncellenecek, bu da diğer akaryakıt ürünlerinin de zam dalgasından etkilendiğini gösteriyor.Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

İstanbul'da motorin fiyatları artıyor

Bolu'daki zam haberleri, İstanbul'da da motorin fiyatlarının ortalama 43 lira 17 kuruşa çıkacağını öngörüyor. Bu, akaryakıt fiyat artışlarının yalnızca Bolu ile sınırlı olmadığının bir göstergesi.Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Son zamların akaryakıt üzerindeki etkisi

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarının yükseliş trendini pekiştirdi. Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı, bu trendin devamı niteliğinde.Bolu’da akaryakıt fiyatları bu gece uçacak!

Akaryakıt fiyat artışlarının genel etkileri

Bolu ve Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, tüketiciler üzerinde önemli bir mali yük oluşturuyor. Ulaşım ve lojistik sektörlerindeki maliyet artışları, ekonominin geneline etki ederek genel maliyetleri yükseltiyor.

# istanbul, türkiye, uluslararası

19 Mar 2024 - 22:00 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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