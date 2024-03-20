Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar

Bolu MHP'de güç birliği devam ediyor
MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve Milletvekili İsmail Akgül, Bolu için el ele vermiş durumda. 2022'nin sonlarında İl Başkanı olarak atanan Durak, Akgül'le birlikte partinin Bolu'daki yapılanmasını güçlendirip, önemli bir seçim zaferine imza attı.
Seçim zaferinden sonra hız kesmeden çalışmalar
14 Mayıs genel seçimlerinde Bolu'dan milletvekili çıkarma başarısını gösteren ikili, bu zaferin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkanlığı için de mücadele eden Durak'a, Akgül tam destek vererek Bolu için sınırların ötesinde hedefler koyuyor.
Durak ve Akgül'den örnek birliktelik
Yerel seçim kampanyası boyunca Durak ve Akgül'ün sergilediği birliktelik, diğer aday ve vekil ikililerinden ayrılarak dikkat çekiyor. Bu durum, MHP'nin Bolu'da güçlü bir alternatif olarak öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Karacaağaç Mahallesi'nde sıcak karşılama
İftar programı için Karacaağaç Mahallesi'ne giden Durak ve Akgül, vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Genel seçimlerde Akgül'e gösterilen destek, Durak için de aynı sıcaklıkla sürüyor.
Bolu için büyük planlar ve hedefler
31 Mart'ta belediye başkanlığını kazanmaları halinde Bolu için büyük planları olduğunu belirten ikili, şehrin geleceğine dair umutları yeşertiyor. Durak ve Akgül'ün birlikte yürüttüğü çalışmalar, Bolu'nun gelişimine önemli katkılar sunacak.
Bolu'nun geleceği için birlikte mücadele
Durak ve Akgül'ün omuz omuza verdiği bu mücadele, Bolu'nun geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. İkilinin birlikteliği ve gösterdiği azim, Bolu'da yeni bir dönemin habercisi olarak kabul ediliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.