20 Mar 2024 - 00:05- Siyaset G:

Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar

Bolu'da MHP'nin Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve Milletvekili İsmail Akgül, 14 Mayıs'taki başarılarının ardından, 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı kararlılıkla ilerliyor. Akgül ve Durak, hedeflerini gerçekleştirmek için vatandaşların desteğini almaya çalışıyor…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar mask
Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar
Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar
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Bolu MHP'de güç birliği devam ediyor

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve Milletvekili İsmail Akgül, Bolu için el ele vermiş durumda. 2022'nin sonlarında İl Başkanı olarak atanan Durak, Akgül'le birlikte partinin Bolu'daki yapılanmasını güçlendirip, önemli bir seçim zaferine imza attı.

Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar

Seçim zaferinden sonra hız kesmeden çalışmalar

14 Mayıs genel seçimlerinde Bolu'dan milletvekili çıkarma başarısını gösteren ikili, bu zaferin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkanlığı için de mücadele eden Durak'a, Akgül tam destek vererek Bolu için sınırların ötesinde hedefler koyuyor.

Durak ve Akgül'den örnek birliktelik

Yerel seçim kampanyası boyunca Durak ve Akgül'ün sergilediği birliktelik, diğer aday ve vekil ikililerinden ayrılarak dikkat çekiyor. Bu durum, MHP'nin Bolu'da güçlü bir alternatif olarak öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Bolu Belediyesi’ni almak için sırt sırta çalışıyorlar

Karacaağaç Mahallesi'nde sıcak karşılama

İftar programı için Karacaağaç Mahallesi'ne giden Durak ve Akgül, vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Genel seçimlerde Akgül'e gösterilen destek, Durak için de aynı sıcaklıkla sürüyor.

Bolu için büyük planlar ve hedefler

31 Mart'ta belediye başkanlığını kazanmaları halinde Bolu için büyük planları olduğunu belirten ikili, şehrin geleceğine dair umutları yeşertiyor. Durak ve Akgül'ün birlikte yürüttüğü çalışmalar, Bolu'nun gelişimine önemli katkılar sunacak.

Bolu'nun geleceği için birlikte mücadele

Durak ve Akgül'ün omuz omuza verdiği bu mücadele, Bolu'nun geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. İkilinin birlikteliği ve gösterdiği azim, Bolu'da yeni bir dönemin habercisi olarak kabul ediliyor.

# belediye, başkan, seçim

20 Mar 2024 - 00:05 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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