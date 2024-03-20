Doğru dürüst laf eden tek aday Demirkol

Bolu İhsaniye Mahallesi, AK Parti Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğindeki kentsel dönüşüm projesiyle yepyeni bir çehreye bürünmeye hazırlanıyor. 1000 sosyal konut ve geniş rezerv alanlarıyla, 5 yıl içinde yüzde 60-70 tamamlanma hedefiyle Bolu'nun geleceği yeniden şekilleniyor.

Bolu İhsaniye'de kentsel dönüşüm heyecanı

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, İhsaniye Mahallesi için büyük bir kentsel dönüşüm projesini duyurdu. Stadyum alanını da içine alacak şekilde geniş bir bölgede yenileme çalışmaları yapılacak.

1000 sosyal konutla Bolu'ya nefes aldıracak

Demirkol, Bolu'nun kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için 1000 sosyal konut inşa edilmesi ve acilen rezerv alanlarının oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Bu strateji, deprem riskine karşı önlemlerin alınmasını ve vatandaşların daha güvenli konutlara taşınmasını amaçlıyor.

Depreme karşı hızlı ve güçlü adımlar

Olası bir İstanbul depreminin Bolu'yu da etkileyebileceği gerçeğiyle yüzleşen Demirkol, kentsel dönüşüm çalışmalarına derhal başlama kararlılığında. İstanbul modeli bir yaklaşımla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek projelerle Bolu'nun güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Geçmiş dönem eksikliklerine dikkat çekiyor

Demirkol, son beş yılda Bolu'da sosyal konut ve kentsel dönüşüm alanında yeterli ilerlemenin sağlanamadığını eleştiriyor. Özellikle 6 Şubat felaketinin ardından bu ihtiyacın daha da belirginleştiğini belirtiyor.

İhsaniye Mahallesi'nde yenilenme başlıyor

İhsaniye Mahallesi'nde başlatılacak kentsel dönüşüm projesi, bölgenin sosyal ve fiziksel yapısını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu proje, Bolu'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Bolu için kritik bir dönemeç

Demirkol'un kentsel dönüşüm vizyonu, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek kritik adımları içeriyor. Sosyal konut üretimi ve hızlı rezerv alanı oluşturma projeleri, şehrin depreme karşı direncini artırırken, modern ve güvenli bir yaşam alanı sunmayı vaat ediyor.