Bu minnoşa nasıl kıydılar!

"Pamuk"un hüzünlü sonu

Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatryan'ın sevgili ördeği "Pamuk", bir taksici tarafından acımasızca ezilerek hayatını kaybetti. Khachatryan, iki yıl boyunca sevgiyle baktığı "Pamuk" için adalet arayışına girişti.

Gözyaşları içinde adalet arayışı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na başvuran Khachatryan, "Pamuk" için maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. "O bir can, bizim gibi bir can," diyerek yaşadığı acıyı ve adalet talebini dile getirdi.

Şoförün insafsız tavrı

10 Mart 2024'te yaşanan olayda, "Pamuk" araç girişinin yasak olduğu bir sokakta yürürken, bir ticari taksi tarafından ezildi. Khachatryan, şoförün yardım çağrılarını reddettiğini ve agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Toplumdan destek çağrısı

Khachatryan, yaşanan bu trajedi sonrası toplumdan ve yetkililerden destek istiyor. Olay anında şoförün dikkatsizliğini ve ihmalkarlığını vurgulayan Khachatryan, "Pamuk"un ölümünün adaletle sonuçlanmasını umuyor.

Hayvan haklarına dikkat çekiliyor

"Pamuk"un hikayesi, hayvan haklarının korunması ve toplumsal duyarlılığın artırılması adına önemli bir örnek teşkil ediyor. Khachatryan'ın mücadelesi, hayvanların da yaşam hakkına sahip olduğunu hatırlatıyor.

Adalet mücadelesi sürüyor

"Pamuk" için başlatılan adalet mücadelesi, hayvan haklarına yönelik farkındalığı artırıyor ve benzer olayların önlenmesi için toplumsal bir çağrı niteliği taşıyor. Khachatryan'ın kararlı duruşu, tüm canlılar için adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım oluşturuyor.