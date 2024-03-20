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AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

Bolu'da, AK Parti İl Genel Meclis Adayı Samet Kocadağ ve takımı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi köyleri tek tek ziyaret ediyor. Kocadağ, aldıkları yoğun ilgi karşısında rekor oy alma iddiasında bulunuyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak? mask
AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?
AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?
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Bolu AK Parti, Köylerde Seçim Seferberliğinde

AK Parti Bolu İl Genel Meclis Adayları, 31 Mart Yerel Seçimlerinin arifesinde, köyleri dolaşarak vatandaşlarla buluşma kampanyasını yoğunlaştırdı. Samet Kocadağ ve ekip arkadaşları, Susuzkınık'tan Çaygökpınar'a kadar birçok köyde seçmenlerle kucaklaştı.

AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

Köylerdeki sıcak karşılama moralleri yükseltiyor

Samet Kocadağ liderliğindeki ekip, köy ziyaretlerinde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanıyor. Geçmiş dönem çalışmalarını anlatan ve gelecek planlarından bahseden ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevginin köylerde de sürdüğünü memnuniyetle karşılıyor.

AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

"Rekor Oy" beklentisi

Kocadağ, köylerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin, 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi için rekor bir oy potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Bu iddialı beklenti, ekip içindeki motivasyonu artırıyor.AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

Köy ziyaretlerinde tam gaz ilerleme

Şu ana kadar 73 köyü ziyaret eden Kocadağ ve ekibi, kalan 39 köyü de ziyaret etmek için gün sayıyor. Bu ziyaretler, AK Parti'nin köylerdeki varlığını pekiştiriyor ve seçim stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Vatandaş ile doğrudan iletişim

Köy ziyaretleri sırasında, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poster, broşür ve bayraklarını dağıtarak, seçim öncesi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

AK Parti'nin köy stratejisi ve seçim başarısı

AK Parti'nin Bolu'da uyguladığı köy stratejisi, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla kurduğu birebir iletişimle dikkat çekiyor. Samet Kocadağ ve ekibinin bu titiz çalışması, 31 Mart'taki seçim sonuçlarını merakla beklenen bir hale getiriyor.

# ak parti, seçim, ziyaret

20 Mar 2024 - 10:00 - Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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