AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

AK Parti Bolu İl Genel Meclis Adayları, 31 Mart Yerel Seçimlerinin arifesinde, köyleri dolaşarak vatandaşlarla buluşma kampanyasını yoğunlaştırdı. Samet Kocadağ ve ekip arkadaşları, Susuzkınık'tan Çaygökpınar'a kadar birçok köyde seçmenlerle kucaklaştı.

Köylerdeki sıcak karşılama moralleri yükseltiyor

Samet Kocadağ liderliğindeki ekip, köy ziyaretlerinde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanıyor. Geçmiş dönem çalışmalarını anlatan ve gelecek planlarından bahseden ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevginin köylerde de sürdüğünü memnuniyetle karşılıyor.

"Rekor Oy" beklentisi

Kocadağ, köylerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin, 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi için rekor bir oy potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Bu iddialı beklenti, ekip içindeki motivasyonu artırıyor.

Köy ziyaretlerinde tam gaz ilerleme

Şu ana kadar 73 köyü ziyaret eden Kocadağ ve ekibi, kalan 39 köyü de ziyaret etmek için gün sayıyor. Bu ziyaretler, AK Parti'nin köylerdeki varlığını pekiştiriyor ve seçim stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Vatandaş ile doğrudan iletişim

Köy ziyaretleri sırasında, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poster, broşür ve bayraklarını dağıtarak, seçim öncesi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'nin köy stratejisi ve seçim başarısı

AK Parti'nin Bolu'da uyguladığı köy stratejisi, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla kurduğu birebir iletişimle dikkat çekiyor. Samet Kocadağ ve ekibinin bu titiz çalışması, 31 Mart'taki seçim sonuçlarını merakla beklenen bir hale getiriyor.