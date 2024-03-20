AK Parti'nin köy turları sandığa nasıl yansıyacak?

Bolu AK Parti, Köylerde Seçim Seferberliğinde
AK Parti Bolu İl Genel Meclis Adayları, 31 Mart Yerel Seçimlerinin arifesinde, köyleri dolaşarak vatandaşlarla buluşma kampanyasını yoğunlaştırdı. Samet Kocadağ ve ekip arkadaşları, Susuzkınık'tan Çaygökpınar'a kadar birçok köyde seçmenlerle kucaklaştı.
Köylerdeki sıcak karşılama moralleri yükseltiyor
Samet Kocadağ liderliğindeki ekip, köy ziyaretlerinde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanıyor. Geçmiş dönem çalışmalarını anlatan ve gelecek planlarından bahseden ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevginin köylerde de sürdüğünü memnuniyetle karşılıyor.
"Rekor Oy" beklentisi
Kocadağ, köylerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin, 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi için rekor bir oy potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Bu iddialı beklenti, ekip içindeki motivasyonu artırıyor.
Köy ziyaretlerinde tam gaz ilerleme
Şu ana kadar 73 köyü ziyaret eden Kocadağ ve ekibi, kalan 39 köyü de ziyaret etmek için gün sayıyor. Bu ziyaretler, AK Parti'nin köylerdeki varlığını pekiştiriyor ve seçim stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Vatandaş ile doğrudan iletişim
Köy ziyaretleri sırasında, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poster, broşür ve bayraklarını dağıtarak, seçim öncesi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti'nin köy stratejisi ve seçim başarısı
AK Parti'nin Bolu'da uyguladığı köy stratejisi, yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla kurduğu birebir iletişimle dikkat çekiyor. Samet Kocadağ ve ekibinin bu titiz çalışması, 31 Mart'taki seçim sonuçlarını merakla beklenen bir hale getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.