Saldırgan sokak köpeklerine kalıcı çözüm

Düzce Belediyesi harekete geçti
Düzce Belediyesi, başıboş ve saldırgan sokak köpekleriyle mücadelede yeni bir sayfa açıyor. İlçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve hayvanseverlerle işbirliği içinde, bu sorunu kökünden çözmeyi hedefleyen bir program başlatıldı.
Türkiye'ye model olacak çalışma
Bu çalışma, ülke genelindeki benzer sorunlar için örnek teşkil edecek bir yol haritası sunuyor. Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde, il genelinde sorunun çözümü için bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.
İlkyardım merkezleri kuruluyor
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle, ilçelerde ilkyardım merkezleri oluşturulacak. Bu merkezler, başıboş ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanıp, kısırlaştırma ve tedavi işlemlerinin yapılacağı yerler olacak.
Saldırganlık ve üreme kontrol altında
Bu merkezlerde yapılan kısırlaştırma ve tedavi işlemleri sayesinde, sokak köpeklerinin saldırganlıkları azaltılacak ve üreme oranları kontrol altına alınacak. Böylece, sokaklarda saldırgan köpek sorunu büyük ölçüde azalmış olacak.
Belediye Başkanı Özlü'nün açıklamaları
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu projenin, Düzce'yi sokak köpekleri konusunda Türkiye'ye örnek bir şehir yapacağını belirtti. Başkan Özlü, kısırlaştırma ve rehabilitasyonun, hayvan sayısını kontrol altına almanın ve sokak hayvanlarının saldırganlığını azaltmanın anahtarı olduğunu vurguladı.
Düzce için çözüm
Bu kapsamlı program, Düzce'de başıboş ve saldırgan sokak köpekleri sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Düzce Belediyesi'nin bu adımı, hem hayvanların hem de şehir sakinlerinin refahını artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.