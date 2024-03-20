Saldırgan sokak köpeklerine kalıcı çözüm

Düzce Belediyesi harekete geçti

Düzce Belediyesi, başıboş ve saldırgan sokak köpekleriyle mücadelede yeni bir sayfa açıyor. İlçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve hayvanseverlerle işbirliği içinde, bu sorunu kökünden çözmeyi hedefleyen bir program başlatıldı.

Türkiye'ye model olacak çalışma

Bu çalışma, ülke genelindeki benzer sorunlar için örnek teşkil edecek bir yol haritası sunuyor. Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde, il genelinde sorunun çözümü için bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.

İlkyardım merkezleri kuruluyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle, ilçelerde ilkyardım merkezleri oluşturulacak. Bu merkezler, başıboş ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanıp, kısırlaştırma ve tedavi işlemlerinin yapılacağı yerler olacak.

Saldırganlık ve üreme kontrol altında

Bu merkezlerde yapılan kısırlaştırma ve tedavi işlemleri sayesinde, sokak köpeklerinin saldırganlıkları azaltılacak ve üreme oranları kontrol altına alınacak. Böylece, sokaklarda saldırgan köpek sorunu büyük ölçüde azalmış olacak.

Belediye Başkanı Özlü'nün açıklamaları

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu projenin, Düzce'yi sokak köpekleri konusunda Türkiye'ye örnek bir şehir yapacağını belirtti. Başkan Özlü, kısırlaştırma ve rehabilitasyonun, hayvan sayısını kontrol altına almanın ve sokak hayvanlarının saldırganlığını azaltmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Düzce için çözüm

Bu kapsamlı program, Düzce'de başıboş ve saldırgan sokak köpekleri sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Düzce Belediyesi'nin bu adımı, hem hayvanların hem de şehir sakinlerinin refahını artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.