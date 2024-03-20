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2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?

Ramazan Ayı’na geri sayın başladı. Ramazan Ayı’nın özellikle son on günü içerisinde olduğu kabul edilen Kadir Gecesi’ni de İslâm Âlemi heyecanla bekliyor. 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi’nin önemi nedir? Haberimizde…

Elif Sarıhan
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2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü? mask
2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?
2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?
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Kadir Gecesi: İslam dünyasının manevi zirvesi

Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu kutsal gece, ibadet ve dualarla geçirilir ve yapılan her türlü ibadetin sevabı katlanarak artar. Müminler, günahları için af dilerler ve tövbe edenlerin tüm günahları affedilir, yeniden doğmuş bir insan gibi temizlenirler.

2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?

Kuran'ın indirilişinin anlamı

Genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kuran'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir. Bu gece, İslam dininin başlangıcı olan Kuran'ın indirilmeye başlandığı ve dolayısıyla son derece özel bir anlam taşır. Müslümanlar bu gecede Kuran okuyarak, Allah'ı zikrederek ve nafile namazlar kılarak geçirirler.

2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi ve kandil geleneği

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 2. Selim'in minarelerde kandiller yakarak bu gecenin önemini vurgulamasıyla, Kadir Gecesi ve diğer önemli İslamî geceler "kandil" olarak adlandırılmıştır. Bu geleneğin başlamasıyla birlikte, Kadir Gecesi İslam dünyasında kandil gecesi olarak kutlanır hale gelmiştir.

2024 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan’ın kaçıncı günü?

Tarihi ve anlamı

Kadir Gecesi, Hz. Muhammed'e ilk vahyin indirildiği ve Kuran'ın insanlık için Allah tarafından gönderilmeye başlandığı gece olarak bilinir. Bu gece, Cebrail meleğinin "Oku" emriyle, Kuran'ın ilk ayetlerinin Peygamberimize indirilmesiyle başlar. Kuran'da da belirtildiği üzere, Kadir Gecesi "bin aydan daha hayırlı" bir gece olarak nitelendirilir.

İnsanlık için getirdiği değişimler

Kadir Gecesi, İslam'ın aydınlattığı bir dünyanın başlangıcıdır. Bu geceyle birlikte, insanlık tarihinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Putperestlik terk edilmiş, cahiliye dönemi sona ermiş ve insanlar arasındaki adaletsizlikler, İslam'ın getirdiği adalet ve merhamet anlayışıyla son bulmuştur.

Fazileti ve ibadetlerin önemi

Kadir Gecesi, ibadetlerin kat kat sevapla karşılık bulduğu, günahların affedildiği ve müminlerin manevi olarak arındığı bir gecedir. Kuran'da yer alan Kadir Suresi, bu gecenin önemini ve faziletini vurgular. Müslümanlar, dua ederek, Kuran okuyarak ve nafile ibadetler yaparak bu geceyi geçirirler, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olmayı umarlar.

 

 

# ramazan

20 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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