Medical Park Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar'dan Covid-19 ve kalp sağlığı hakkında kritik bilgiler verdi. Pandemi sonrası kalp krizi ve hastalıklarına dair önemli tavsiyeler ve tedavi yöntemleri.

Pandemi ve Kalp Hastalıklarındaki Artış

Covid-19 salgınının etkisi zamanla azalmış olsa da, kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri görmezden gelinemez. Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden Doç. Dr. Zeydin Acar, pandemi sürecinde yaşanan ölümlerin üçte birinin koronavirüs kaynaklı kalp krizi ve kalp damar hastalıkları nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Bu durum, Covid-19'un sadece akciğerleri değil, kalbi de etkilediğini ve bağışıklık sistemi zayıfladığında kalp krizi riskinin arttığını gösteriyor.

Covid-19 Sonrası Kalp Hastalıklarının Sebepleri

Doç. Dr. Zeydin Acar'a göre, Covid-19'un neden olduğu en büyük sorunlardan biri, damar sağlığının bozulmasıdır. Bu durum, kalp, beyin ve akciğer gibi hayati organlarda ciddi problemlere yol açabilir.

Özellikle, Covid-19 geçiren kişilerde kalp krizi ve kalp hastalıkları riski daha yüksek oluyor. Virüsün bağışıklık sistemini baskılaması, kalp yetersizliği ve tansiyon hastalığı gibi mevcut rahatsızlıkları daha da kötüleştirebilir.

Erken Teşhis ve Tedavi Önemi

Kalp krizi ve benzeri riskler taşıyan hastaların, belirtiler başlar başlamaz hemen bir hastaneye başvurması hayati önem taşır.

Acar, özellikle Covid-19 sürecinde hastaların geç tedavi arayışının ciddi sonuçlara yol açtığını vurguluyor.

Kalp kası iltihabı (miyokardit) gibi durumlar, aşı kaynaklı değil, Covid-19'un kendisinden kaynaklanabilir. Bu nedenle, Covid-19 geçirmiş ve kalp rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, doktorları ile yakın işbirliği içinde olmaları ve tedavilerini aksatmamaları gerekiyor.

Covid-19 Geçirenlerde Kardiyoloji Kontrolü

Covid-19 geçiren ve sonrasında nefes darlığı veya çarpıntı gibi belirtiler yaşayan kişilerin, derhal bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları kritik öneme sahiptir. Bu adım, potansiyel kalp sorunlarının erken teşhis ve tedavisi için elzemdir.