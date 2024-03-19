MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün, Redd Grubu ve Aylin Aslım'a açtığı dava reddedildi!

İstanbul'da görülen dikkat çekici bir dava, Türkiye'nin tanınmış rock müzik gruplarından maNga'nın solisti Ferman Akgül ile Redd Grubu üyeleri ve sanatçı Aylin Aslım arasındaki anlaşmazlığı gündeme taşıdı. Ferman Akgül, kendisini siyasi bir figür gibi gösterip kamuoyu nezdinde linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla, Redd Grubu'nun üyeleri ve Aylin Aslım'a karşı manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Akgül'ün 300 bin liralık tazminat talebini reddetti.

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Mahkemeye Taşındı

Davanın kökeninde, Redd Grubu solisti Doğan Duru'nun ve gitaristi Güneş Duru'nun sosyal medyada yaptıkları, Akgül'ü hedef alan paylaşımlar yatıyor. Akgül'ün, pandemi döneminde müzisyenler zorluk çekerken iş bulduğu ve Teknofest gibi etkinliklerde sahne aldığı eleştirilere maruz kaldığı belirtiliyor. Aylin Aslım'ın da benzer bir paylaşımda bulunduğu, bu durumun Akgül'ü siyasi bir oluşumla işbirliği içinde gibi göstererek kamuoyunda olumsuz bir algı yaratmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Mahkeme Kararı ve Davanın Reddi

Mahkeme, dava sürecinde her iki tarafın avukatlarının argümanlarını dinledikten sonra, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak olsa da, bu karar müzik camiasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sanat Dünyasında Linç Kültürüne Dikkat Çekildi

Dava, Türk rock müzik camiasında yaşanan anlaşmazlıkların yanı sıra, sanatçıların sosyal medya üzerinden kolaylıkla linç edilebilme riskine de dikkat çekti. Akgül'ün avukatının dava dilekçesinde belirttiği gibi, sanatçı ve ailesi bu süreçten olumsuz etkilendi ve sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı. Akgül, sanatçı kimliğiyle ön planda olmaya çalışırken, politik bir figür olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Bu dava, sosyal medyanın ve kamuoyunun gücü karşısında bireylerin ve sanatçıların ne kadar savunmasız olabileceğini ve sanat dünyasında yaşanan iç çekişmelerin ne derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.