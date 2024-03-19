- Olay Entrika

Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!

Son yılların en sevilen ve konuşulan dizileri arasında yer alan "Kızılcık Şerbeti", izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı bu etkileyici yapım, senaryosunun yanı sıra çekim hatalarıyla da gündeme gelmeyi başardı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası! mask
Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!
Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Senaryodan Fazlası: Dikkat Çeken Bir Detay

Her hafta yeni bir olaya sahne olan "Kızılcık Şerbeti", son bölümlerinde Çimen karakterinin aldığı radikal kararla izleyenleri şaşkına çevirdi. Görkem'in evli kardeşiyle ilişkisini resmileştiren Çimen'in bu hamlesi, diziye olan ilgiyi arttırdı. Kıvılcım karakterinin Çimen'e karşı aldığı tutum, eski Kıvılcım'ın geri dönüşünü müjdeleyerek, izleyicileri memnun etti.

Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!

Gözlerden Kaçan O Detay

Ancak tüm bu senaryo yoğunluğunun arasında, "Kızılcık Şerbeti"nde yapılan bir çekim hatası izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir araba sahnesinde, arka koltuktaki kemerlerin pozisyonları sahne boyunca değişkenlik gösterdi. Bu detay, izleyici tarafından fark edilerek, dizinin dikkat ve özenle hazırlandığını gösterse de, küçük hataların kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!

İzleyicinin Gözünden Kaçmayanlar

Kıvılcım ve Ömer arasındaki bu sahnede, kemerlerin yer değiştirmesi, dizinin detaylarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar küçük bir ayrıntı olarak görünse de, bu tür hatalar dizinin gerçekçiliğini ve izleyici ile kurduğu bağı güçlendiriyor.Kızılcık Şerbeti'nde fark edilen ilginç çekim hatası!

"Kızılcık Şerbeti"nin her bölümüyle izleyiciyi şaşırtmayı başaran yapısı, bu tür çekim hatalarıyla dahi olsa, konuşulmaya ve takip edilmeye devam ediyor. Dizinin bu küçük detayları dahi, izleyicinin gözünden kaçmıyor ve dizinin popülerliğine popülerlik katıyor.

19 Mar 2024 - 17:06 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL