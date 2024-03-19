Diyanet'ten dikkat çeken açıklama: Müzik ve şarkı dinlemek caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, günümüzde sıkça merak edilen ve tartışılan konulardan biri olan müzik dinlemenin dini açıdan uygun olup olmadığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyanet TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Diyanet'e soralım" programında, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, izleyicilerden gelen çeşitli soruları yanıtladı.

Programda dini sorular cevaplandı

Programda gündeme gelen konular arasında fizik tedavinin orucu bozup bozmadığı, vitamin bandı kullanmanın orucu etkileyip etkilemediği, kurbanın kabul olması için hissedarların inanç durumunun önemi ve kadınların kocalarının izni olmadan aile ziyaretleri gibi dini ve sosyal meseleler yer aldı.

Şarkı dinlemek caiz mi?

En çok merak edilen konulardan biri olan müzik ve şarkı dinlemenin dini yönü üzerinde duran Kapukaya, bu konuda aydınlatıcı bilgiler verdi. Günümüzde popüler hale gelen müzik ve şarkılara dair "Acaba şarkı dinlemek caiz mi?" sorusuna Kapukaya, dinleyicilere detaylı bir perspektif sunarak yanıt verdi. İslam dininde müzik ve şarkı dinlemenin kesin olarak haram ya da helal olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Kapukaya, dinlenen müziğin içeriği ve dinlenme ortamının önemine dikkat çekti.

Müzik, inanç ve ahlak çerçevesinde değerlendirilmeli

Kapukaya, müzik dinlerken şarkı ve türkülerin inanç ve ahlak açısından oluşturabileceği problemlerin yanı sıra, insanları fitne ve fesada sürükleyip sürüklemediğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

İslam’a göre nasıl şarkı dinlenir?

Müziğin sözlerinin ve dinlendiği ortamın, müzik dinlemenin caiz olup olmadığını belirleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirtti. Batı ülkelerinde gençlerin karışık ve anormal hareketlerle müzik dinlediği ortamların örnek verildiği açıklamada, bu tür ortamlarda dahi ilahi okumanın dahi uygun olmayacağına değinildi.

Diyanet'ten örneklerle müzik dinleme rehberi

Programda dile getirilen bu açıklamalar, müzik dinlemenin sadece yasaklanması ya da serbest bırakılmasıyla değil, dinlenen içeriğin ve ortamın dini ve ahlaki değerlerle uyumlu olup olmadığına göre değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.