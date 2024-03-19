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2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla, 2024 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Mart ayında başlayan Ramazan ayının ardından, bayram tatili nisan ara tatiliyle birleşiyor. İşte Ramazan Bayramı tatili detayları.

Arzu Sarı
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2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! mask
2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
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İşte bayram tatili detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarıyla, Ramazan Bayramı tatilinin süresi netleşti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusu yanıt buldu.

2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Ramazan Bayramı Tatili Uzuyor!

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, nisan ayındaki ara tatille birleşerek, kamu çalışanları için toplamda 9 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını ve bu süreyi bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil verdiğimizi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan Bayramı, bu yıl nisan ayında kutlanacak. Üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayı, Mart ayında başladı ve Ramazan Bayramı tatili nisan ayındaki ara tatille birleşecek şekilde planlandı.

2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

# ramazan, nisan

19 Mar 2024 - 21:30 - Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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