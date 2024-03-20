Türk futbol tarihi, acı bir kayıpla sarsıldı. Bir dönemin parlayan yıldızı, eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefatı, spor dünyasını yasa boğdu. 42 yaşındaki Martin, aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybetti. Peki, Ersen Martin kimdir? Hangi takımların formasını terletti ve neden aramızdan ayrıldı?

Ersen Martin kimdir?

23 Mayıs 1979 doğumlu Ersen Martin, futbola Almanya'nın Nürnberg takımının altyapısında adım attı. Genç yaşta futbola başlayan Martin, Nürnberg U19 takımından sonra A takıma yükseldi. Futbolculuk kariyerine adım atarken, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu.

Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen efsane

1999 yazında Türkiye'ye transfer olan Martin, Beşiktaş'la Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Siirt Jetpa ve Göztepe'de kiralık olarak top koşturduktan sonra, Denizlispor, Ankaraspor derken, 2006 yazında Trabzonspor'a transfer oldu. Ersen Martin, Türkiye'deki futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formasını giyerek unutulmazlar arasına girdi.

Avrupa serüveni ve milli takım onuru

2007/2008 sezonunda İspanyol kulübü Recreativo Huelva'ya transfer olan Martin, Avrupa'da Türk futbolunu temsil etti. Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formalarıyla da mücadele eden Martin, 2013'te Eyüpspor'da futbolcu olarak son maçına çıktı.

Ersen Martin neden öldü?

Ersen Martin'in ani vefatı, futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Uzun süre hayati tehlikesi bulunan ve ailesi tarafından sahip çıkılmayan eski futbolcu, Bursa Romatem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ne yazık ki, yaşadığı aort damarı yırtılması sonucu kurtarılamadı.

Ersen Martin'in mirası

Ersen Martin, futbol kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkarak 101 gol attı ve 27 asist yaptı. 2004 yılında milli takıma çağrılan Martin, A Milli Takım formasını 3 maçta giydi. Sahadaki başarısı ve mücadelesiyle tanınan Martin, futbolseverlerin hafızasında özel bir yer tutuyor.