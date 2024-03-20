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Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve yönetimi, Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Sungur, kulübün idealleri ve gençlere olan taahhüdüyle ilgili duygu dolu bir mesaj bıraktı.

İhlas Haber Ajansı
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Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda mask
Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda
Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda
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Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün Başkanı Osman Sungur liderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, hem spor camiasında hem de ulusal birlik ve beraberlik açısından önemli bir simge olarak kabul edildi.

Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Anıtkabir meydanından mozoleye saygı yürüyüşü

Gençlerbirliği Kulübü yönetimi ve beraberindeki heyet, Anıtkabir meydanından başlayan yürüyüşlerini, Atatürk’ün mozolesi önünde bir saygı duruşu ile taçlandırdı. Bu anlamlı yürüyüş, kulübün tarihindeki önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Anıtkabir Özel Defteri’nde tarihe not düşüldü

Başkan Osman Sungur, Anıtkabir ziyaretinin doruk noktasında, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygu yüklü bir mesaj bıraktı. Sungur’un mesajı, Gençlerbirliği’nin kuruluş ruhu ve Atatürk’ün ideallerine olan bağlılığı vurgulayarak, sporun ve gençliğin aydınlık geleceğine dair umut ve kararlılığı dile getirdi.

Anıtkabir’de Anlamlı Ziyaret: Gençlerbirliği Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Gençlerbirliği ve Atatürk idealleri arasındaki bağ

Başkan Sungur’un deftere yazdığı mesajda, Atatürk’ün “zeki, çevik ve ahlaklı sporcular” vizyonundan ilham alındığını belirtti. Bu mesaj, Gençlerbirliği’nin, Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, gençlere ve Türk sporuna olan katkısını ve taahhüdünü pekiştirdi.

Spor ile aydınlık geleceğe adım adım

Gençlerbirliği Kulübü’nün yönetimi, Anıtkabir ziyaretini, gençler ve sporcular için aydınlık bir gelecek inşa etme misyonunun bir parçası olarak görmekte. Sungur’un mesajı, bu yolda yılmadan devam edeceklerinin ve Atatürk’ün gençliğe olan inancını gelecek nesillere taşıyacaklarının altını çiziyor.

Gençlerbirliği’nin kutlu borcu

Osman Sungur ve yönetim kurulu, Atatürk’ün ideallerine olan bağlılıklarını ve bu idealler doğrultusunda, gençlere ve Türk sporuna olan katkılarını vurgulayan bir mesajla, Anıtkabir Özel Defteri’ni onurlandırdı. Bu mesaj, kulübün geleceğe dair taahhütlerinin bir beyanı olarak tarihe geçti.

# türkiye, spor, başkan, ziyaret

20 Mar 2024 - 00:22 Ankara- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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