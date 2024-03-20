Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda

Salı Gecesinden İtibaren Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Salı gecesinden itibaren başlayacak olan sıcaklık düşüşleri, Çarşamba sabahından itibaren Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif zirai don olaylarının yaşanmasına neden olacak. Durum, Perşembe günü daha da ciddileşerek, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce'nin iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette zirai don riskini beraberinde getirecek.

Hafta Sonuna Doğru Don Riski Artıyor

Cuma gününden itibaren ise Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don olayları bekleniyor. Cumartesi günü bu bölgelerde don olaylarının daha da şiddetlenerek, kuvvetli zirai don riski oluşturması öngörülüyor. Bu durum, zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler başta olmak üzere, bölgede yaşayan herkes için ciddi riskler taşıyor.

Önlemler ve Uyarılar

Düzce Valiliği ve ilgili kurumlar, beklenen zirai don olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda çiftçileri bilgilendiriyor. Özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde alınacak tedbirler, olası zararların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Çiftçilerin, bu dönemde bitkilerini koruyucu önlemler alması, zirai dona karşı kullanılabilecek yöntem ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.