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Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere dayanarak, ülkemizin iç ve batı bölgelerini etkisi altına alacak zirai don olayına karşı üreticileri ve vatandaşları uyarıyor. Özellikle Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce'nin iç kesimlerinde yaşayan çiftçiler, beklenen soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda mask
Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda
Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda
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Salı Gecesinden İtibaren Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Salı gecesinden itibaren başlayacak olan sıcaklık düşüşleri, Çarşamba sabahından itibaren Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif zirai don olaylarının yaşanmasına neden olacak. Durum, Perşembe günü daha da ciddileşerek, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce'nin iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette zirai don riskini beraberinde getirecek.

Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda

Hafta Sonuna Doğru Don Riski Artıyor

Cuma gününden itibaren ise Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don olayları bekleniyor. Cumartesi günü bu bölgelerde don olaylarının daha da şiddetlenerek, kuvvetli zirai don riski oluşturması öngörülüyor. Bu durum, zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler başta olmak üzere, bölgede yaşayan herkes için ciddi riskler taşıyor.

Dikkat! Zirai don tehlikesi kapıda

Önlemler ve Uyarılar

Düzce Valiliği ve ilgili kurumlar, beklenen zirai don olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda çiftçileri bilgilendiriyor. Özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde alınacak tedbirler, olası zararların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Çiftçilerin, bu dönemde bitkilerini koruyucu önlemler alması, zirai dona karşı kullanılabilecek yöntem ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

# düzce, cuma, karabük

20 Mar 2024 - 09:14 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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