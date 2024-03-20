Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor

Piknik Sepeti ile Kahkahalar Yükseldi

Festivalin açılış gününde sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Piknik Sepeti" adlı komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu. Deniz Nida Şener'in kaleminden çıkan, Ahmet Çevik'in yönetmenliğini üstlendiği bu eser, Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak gibi yetenekli oyuncuların performansıyla tiyatro severlerden tam not aldı.

"Kim Haklı" ile Tiyatro Ziyafeti Devam Ediyor

Festivalin ikinci gününde ise "Kim Haklı" adlı oyun, Bolulu izleyicilerle buluştu. Murat Güleç'in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir'in yönettiği bu başyapıt, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya'nın olağanüstü performanslarıyla tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanat ve Kahkaha Dolu Geceler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, festivalin ilk günlerinde sahnelenen oyunlar sonrası sanatçılara çiçek takdim ederek, performansları için tebriklerini iletti. Başkan Özcan, Bolu'da sanatın ve kültürün desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, festivalin şehrin kültürel hayatına büyük katkılar sağladığını belirtti.