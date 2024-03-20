Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor

Piknik Sepeti ile Kahkahalar Yükseldi
Festivalin açılış gününde sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Piknik Sepeti" adlı komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu. Deniz Nida Şener'in kaleminden çıkan, Ahmet Çevik'in yönetmenliğini üstlendiği bu eser, Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak gibi yetenekli oyuncuların performansıyla tiyatro severlerden tam not aldı.
"Kim Haklı" ile Tiyatro Ziyafeti Devam Ediyor
Festivalin ikinci gününde ise "Kim Haklı" adlı oyun, Bolulu izleyicilerle buluştu. Murat Güleç'in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir'in yönettiği bu başyapıt, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya'nın olağanüstü performanslarıyla tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Sanat ve Kahkaha Dolu Geceler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, festivalin ilk günlerinde sahnelenen oyunlar sonrası sanatçılara çiçek takdim ederek, performansları için tebriklerini iletti. Başkan Özcan, Bolu'da sanatın ve kültürün desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, festivalin şehrin kültürel hayatına büyük katkılar sağladığını belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.