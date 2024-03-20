- Kültür-Sanat

Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve tiyatro severlerin merakla beklediği 2. Tiyatro Festivali, 16-24 Mart tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açtı. Dokuz gün sürecek olan bu kültürel şölen, ilk üç gününde Bolulu tiyatro tutkunlarından yoğun ilgi ve beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor mask
Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor
Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor
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Piknik Sepeti ile Kahkahalar Yükseldi

Festivalin açılış gününde sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Piknik Sepeti" adlı komedi oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu. Deniz Nida Şener'in kaleminden çıkan, Ahmet Çevik'in yönetmenliğini üstlendiği bu eser, Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak gibi yetenekli oyuncuların performansıyla tiyatro severlerden tam not aldı.

Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor

"Kim Haklı" ile Tiyatro Ziyafeti Devam Ediyor

Festivalin ikinci gününde ise "Kim Haklı" adlı oyun, Bolulu izleyicilerle buluştu. Murat Güleç'in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir'in yönettiği bu başyapıt, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya'nın olağanüstü performanslarıyla tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı.Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor

Sanat ve Kahkaha Dolu Geceler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, festivalin ilk günlerinde sahnelenen oyunlar sonrası sanatçılara çiçek takdim ederek, performansları için tebriklerini iletti. Başkan Özcan, Bolu'da sanatın ve kültürün desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, festivalin şehrin kültürel hayatına büyük katkılar sağladığını belirtti.Bolu'da tiyatro festivali büyük ilgi görüyor
# başkan, belediye, deniz

20 Mar 2024 - 09:19 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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